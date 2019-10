Ultima giornata per il Mei 2019 che porta sul palco Paolo Benvegnù e Petra Magoni

Domenica 6 ottobre, ultima giornata di eventi per il MEI – FATTI DI MUSICA INDIPENDENTI, che conclude i festeggiamenti della 25^ edizione e si conferma come la più grande manifestazione dedicata alla scena musicale indipendente italiana.

Dalle ore 15 ci saranno esibizioni e workshop nel centro storico di Faenza, per la grande chiusura del MEI. Ci sarà la finale del concorso MEI Superstage, che porta sul palco le migliori novità emergenti del panorama indipendente selezionati tra oltre 400 partecipanti al bando lanciato insieme a iLiveMusic.

Diplomatico e il Collettivo NincoNanco, ABC Positive + , Olivia e Praino sono i quattro finalisti che si giocano la palma di miglior band emergente dell’anno di fronte a una giuria di altissima qualità formata da esperti del MEI, Exit Well, It’s Up 2 You e tante altre realtà ed esperienze legate alla nuova musica italiana.

Si esibiranno insieme alle band del circuito “Falla Girare!” della Rete dei Festival, la rete che raduna oltre 100 contest per emergenti da tutta Italia, e ai vincitori del contest “Giovani Talenti della Terra di Romagna”: Balto e Argento insieme a OOTB, Rosaspina, Silki e Lucertole.

Il palco centrale in Piazza del Popolo dalle ore 15 vedrà la presenza prestigiosa come ospiti live di Paolo Benvegnù e Petra Magoni che presenteranno due progetti inediti e gli Street Clerks assieme ad un giovane talento emergente come Kram insieme a tantissime band emergenti presentate dalla Red & Blue per l’Uniweb Tour che sarà premiata dal MEI per il suo impegno nella valorizzazione dei giovani emergenti nel circuito delle web radio universitarie.

Verrà premiata anche Greta per il miglior videoclip emergente dell’anno, coordinato dal MEI con Fabrizio Galassi e Riccardo de Stefano, in collaborazione con Biennale MArteLive – Sezione Videoclip e con il supporto di Oblivion Production.

Riceverà un riconoscimento anche il vincitore del contest “Un racconto in pentagramma”, il concorso per racconti sulla musica in cinque righe, quest’anno dedicato al tema “Quella volta al concerto”, a cura dello scrittore Cristiano Cavina. Tra gli ospiti Danila Satragno e Deborah Bontempi che realizzeranno un workshop sulla voce.

Inoltre proseguono le mostre delle 100 Foto dei Big al MEI e dei Poster del MEI di Malleus e della Nuova Accademia di Belle Arti di Milano alla Galleria della Molinella e nel Salone delle Bandiere, insieme alla Mostra sui Manifesti delle Orchestre di Liscio delle Origini al Palazzo delle Esposizioni.

Infine, Piazza del Popolo, Teatro Masini, Piazza Martiri della Libertà e Palazzo delle Esposizioni saranno anche teatro dell’ultimo giorno della Fiera del Disco e degli Strumenti Musicali (a Palazzo delle Esposizioni) e Fiera dell’Editoria Indipendente e del Mercatino Vintage (in Piazza del Popolo) e come sempre, teatro di concerti e musica dal vivo.

Inoltre in tale occasione, verranno presentati i risultati degli Stati Generali della Musica Emergente dopo tre incontri a Roma, Milano e Napoli che hanno coinvolto oltre 400 operatori del settore.

A seguito delle partite fatte per i Mondiali Antirazzisti e per We Love Football, sarà presentato ufficialmente il progetto per la NAIA – Nazionale Artisti Indipendenti Associati che ha già ben figurato in due partite, tra le quali quella contro le Vecchie Glorie del Bologna FC.

PROGRAMMA COMPLETO 6 OTTOBRE

Sala Gialla del Comune di Faenza

Dalle ore 10.00 alle ore 17.00

– MEI Music Lab: Workshop “It’s up 2U! Mettersi in gioco nell’epoca dei social” con Emanuele Binelli e Sara Iacovo; “Il metodo FBFS – Floor Barre For Singer” per cantanti e performer” con Deborah Bontempi; “La Produzione Musicale nell’era digitale” di Max Monti e Pakkio Sans e Danila Satragno presenta “Tu sei la tua voce”.

Spazio Corona – Corona Cocktail Plaza (Piazza Martiri Della Libertà)

Dalle ore 15.00

Falla Girare con i Festival aderenti al circuito Rete dei Festival: SALE, Luca Guidi (Voci di Corridoio), Lorenzo Lepore (Non è mica da questi particolari che si giudica un cantautore), Comelinchiostro, Galil3o (Spaghetti Unplugged – Indiefussione), Fattori Recessivi (Lennon Festival), Granja (Trinancia Green Festival), HandLogic (Farci Sentire Festival), Vincenzo Sammartino (WOW!CSA 2019 di Music Academy)e Domenico Barbera (Music Village).

Ermanno Croce, Vicenza Rock, Acqua e Vino. Esibizione di Viola Thian e Manica.

Finale Superstage con l’esibizione delle band finaliste: Diplomatico e il Collettivo NincoNanco, ABC Positive + , Olivia e Praino e assegnazione del Premio Freak Antoni consegnato da Oderso Rubini.

Giovani Talenti della Terra di Romagna (il contest a cura del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti con il sostegno della Legge sulla Musica della Regione Emilia-Romagna) esibizione di: Balto, Argento, OOTB, Rosaspina, Silki e Lucertole.

Conducono: Radio Flyweb, Exitwell e It’s Up 2 You

Finale Superstage

Giovani Talenti della Terra di Romagna (il contest a cura del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti con il sostegno della Legge sulla Musica della Regione Emilia-Romagna): Balto, Argento, OOTB, Rosaspina, Silki e Le Lucertole.

Palazzo Esposizioni (Corso Giuseppe Mazzini, n 92)

Dalle ore 15.00

Esibizioni live di Andrea Seffusatti, Next Generation, Daniele Burba (Voci D’Oro), Stefano Ronchi e Elisa Zigliara (Voci D’Oro), Ground Control, Plainn, Alan Spicy, All Broken 29, Ozionà e AnimaD, Antonio Stragapede “Onda Storia di Uomini e Chitarre”.

Piazza del Popolo

Dalle 16.00 alle 19.00

Red&Blue e Network Ustation, il premio Mei25 per i 5 anni di Uniweb Tour insieme a Web Radio RadUni. Si esibiranno: PEDROEQEI3, Zendar Off, Paul Pedana, Mosè Santamaria, Cortellino, Samuele Pronto (vincitore DeeJay On Stage 2019), Kram, Edro Mania, Alex Castelli, Abate, Filippo Perbelli, Cristallo, Street Clerks, Petra Magoni, Paolo Benvegnu e Nicholas Ciufferi in “I Racconti delle Nebbie”.

Galleria della Molinella

Ore 15.00

Premiazione della 13° edizione del PIVI, Premio Italiano Videoclip Indipendente, coordinata dal MEI con Fabrizio Galassi e Riccardo de Stefano, in collaborazione con Biennale MArteLive – Sezione Videoclip. Verrà premiato per il Miglior Videoclip Indipendente dell’Anno a Fulminacci con “La Vita Veramente” e per il Miglior Video Emergente Greta con “Mrs Ayala” e verranno premiati da Stefania Tschantret titolare di Oblivion Production.

Ore 16.00

Premiazione Concorso Un racconto in pentagramma 2019, Il concorso per racconti sulla musica in cinque righe “Quella volta al concerto” a cura dello scrittore Cristiano Cavina.

Ore 17.00

Presentazione del Progetto “One Guitar” cover di un brano dell’artista cult americano Wille Nile è stata rivisitata dalla band romana dei Mardi Gras per farne un singolo benefico con tutti i proventi destinati alla Light of Day Foundation che si occupa di raccogliere fondi per la lotta al Parkinson.

Fmarket (Piazza della Libertà, 21/A)

Dalle ore 19.00 Show Cooking:

I Love Noise Market sono una rock band capitanata dalla cantante Nicky Genovese e dal batterista Marco Gajo. Il loro è un big show senza compromessi, fatto di passione, sudore ed anima, dove si racconta la straordinaria avventura della musica internazionale. Con una chitarra, una batteria, una voce femminile calda e graffiante, i Love Noise Market fanno viaggiare nella storia del classic rock, del grunge e dell’alternative internazionale attraverso arrangiamenti particolari, medley, ed una grande ricerca sonora.

Museo Carlo Zauli

Ore 18.00

Conferenza di Franco Masotti per la Scuola di Musica Sarti.

Dalle 20.30

La terza edizione di Ossessioni. La serata sarà incentrata sulla figura di Morton Feldman. Un concerto di musica contemporanea di grande valore culturale per flauto e pianoforte con Vanni Montanari e Matteo Ramon Arevalos. Inoltre si terranno tanti altri concerti in citta’ a Faenza a Castel Raniero e a Palazzo Milzetti mentre il MIC sara’ aperto per la Giornata dell’Unesco in una citta’ tutta da visitare domenica.

www.meiweb.it

www.facebook.com/MeetingDegliIndipendenti/

www.twitter.com/MEI_Meeting