Il team vice campione mondiale di nascondino “Tana Madana Ravenna” ospite da Fabio Fazio

Si chiamano Nicola Landi, Andrea Rondelli, Nicola Casadio, Tonino Cundari, Andrea Baccon e Alessandro Balella, vivono a Ravenna e insieme hanno creato il primo Nascondino Team della provincia “Tana Madana Ravenna” che si è già aggiudicato il 5° posto nella Nascondino World Championship 2016 ed il 2° posto nel 2017, classificandosi come vice campioni mondiali.

I giovanissimi madani o nascondini, come sono soliti chiamarsi sulla loro pagina Facebook, domenica scorsa, 6 ottobre, sono stati ospiti a “Che tempo che Farà“, nuovo pre-show d’improvvisazione condotto da Fabio Fazio e Mago Forrest, che va in onda su Rai2 prima del programma televisivo “Che tempo che fa”.

Durante l’intervista a “Che tempo che Farà”, come racconta Nicola Landi sentito telefonicamente, Andrea si è nascosto nei camerini e Gigi Marzullo ha provato a cercarlo, invano. “Questo – racconta divertito Nicola Landi – ci ha permesso di dimostrare in diretta nazionale la nostra bravura nel gioco del nascondino e quanto ci divertiamo in questo gioco. Nel 2017 alla Nascondino World Championship di Consonno ci siamo classificati secondi su ottanta squadre. Quello del 2017, purtroppo, è stato l’ultimo campionato, perché per mancanza di fondi il movimento del Nascondino World Championship non è riuscito ad organizzare le nuove edizioni. Stiamo infatti cercando di pubblicizzare questa realtà e farla conoscere quanto più possibile con l’obiettivo di riuscire ad organizzare i mondiali del 2020. Il 2020 sarebbe inoltre il decimo anniversario dalla nascita del movimento.”

“Da Fabio Fazio ci siamo divertiti molto: è stata sicuramente una bella avventura, che ci ha permesso di conoscere molti volti noti, come Claudio Bisio, Nino Frassica, c’era ospite anche Laura Boldrini e sicuramente è stata un’ottima opportunità per far conoscere la realtà del Nascondino World Championship. Questo gioco non è ancora molto diffuso in Italia, invece sta prendendo molto piede in Giappone – continua Nicola -. Lunedì prossimo infatti, io ed Andrea partiremo per il Giappone, ci uniremo ad una squadra giapponese per partecipare ai campionati nazionali”.

“Tutto questo per non perdere l’allenamento – conclude Nicola – in vista dei mondiali del 2020 a cui parteciperemo, se si faranno, come vice campioni, con l’obiettivo di conquistare questa volta il titolo di campioni mondiali”.

Per ricevere informazioni sul movimento del Nascondino World Championship, si può visitare il sito http://www.nascondinoworldchampionship.com/it/ e la pagina Facebook Tana Madana Ravenna – Nascondino World Championship.