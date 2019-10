Il 2019 in 30 parole: in Darsena Pop Up a Ravenna i cartelloni con le frasi del concorso “La Caduta di Prometeo”

La premiazione della prima edizione del concorso letterario, organizzato dal Circolo degli scrittori, “La caduta di Prometeo: un 2019 assurdo, catastrofico, memorabile, spietato, in massimo 30 parole” si svolgerà nella Darsena pop up di Ravenna, domenica 20 ottobre alle 19 durante l’evento Bi.Ra, la prima festa della birra romagnola.

Le riflessioni ricevute su questo 2019 hanno perfettamente colto lo spirito del concorso, dando una voce a chi non vuole rimanere soltanto a guardare passivamente, un’opportunità per stimolare le coscienze di tutti, o meglio per risvegliare la coscienza di questa (in)umanità.

Le frasi in mostra saranno allestite sulla rete della Darsena pop up e verrà premiata la riflessione più attuale, quella più originale e la più poetica. La giuria sarà composta da Fernandel Editore, Corriere Romagna ed il circolo degli scrittori, nello specifico Deda Fiorini, Fabia Barbato ed Edoardo Morandi.

Questo evento sarà solo l’inizio di un lungo percorso dove una penna potrà trasformarsi a volte in un urlo di rabbia oppure in un soffio di tenerezza, o, ancora, in una presa di consapevolezza. Il 30 novembre ci sarà l’incontro regionale del circolo degli scrittori ed è aperto a tutti: per partecipare basta portare con sè la propria penna e la propria umanità.