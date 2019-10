“Il Cuore non ha confini”, a Ravenna le celebrazioni per i 25 anni di Emergency

A Ravenna si terranno le celebrazioni per i 25 anni di Emergency. Il 26 ottobre 2019, infatti, mattinata ricca di ospiti che porterà al pubblico le loro testimonianze dall’Italia e dal mondo. Il convegno si aprirà con i saluti del Presidente di Cuore e Territorio, Giovanni Morgese, del Sindaco di Ravenna, Michele De Pascale, della Dirigente del reparto di Cardiologia dell’Ospedale Civile di Ravenna, Federica Giannotti, del Membro del direttivo e responsabile coordinamento volontari Emergency, Paola Feo.

Seguiranno gli interventi del Cardiologo pediatrico dell’Ospedale Sant’Orsola di Bologna, Gabriele Bronzetti, del Deputato Alberto Pagani, membro della Commissione Difesa, del Cardiologo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena-Policlinico, Andrea Barbieri, del Responsabile del laboratorio di Elettrofisiologia dell’Ospedale Civile di Ravenna, Corrado Tomasi, del Primario di Cardiologia dell’Ospedale Civile di Ravenna, Andrea Rubboli, del Cardiologo di interventistica complessa, Massimo Margheri, dell’Editore di Ravenna24ore.it, Carlo Serafini.

Nella stessa giornata, alle ore 9, presso la sala espositiva di Via Massimo D’Azeglio n° 2, saranno inaugurate due mostre fotografiche, che racconteranno, rispettivamente, il lavoro svolto da Emergency nel mondo (“Emergency Story”) e da Cuore e Territorio (“Nel Cuore di Ravenna”, foto di Fabio Maggi) a supporto della Cardiologia di Ravenna e nella prevenzione e nel contrasto del disagio giovanile.

Nel 2019 l’Associazione umanitaria fondata da Gino Strada e dalla moglie Teresa Sarti, insieme a Carlo Garbagnati e Giulio Cristoffanini ha compiuto i suoi Venticinque anni. Un anniversario importante, che i volontari del Gruppo di Ravenna hanno scelto di celebrare nella nostra Città insieme a Cuore e Territorio con un convegno, che si svolgerà sabato 26 ottobre 2019 dalle ore 9 alle 12, presso il salone delle feste di Palazzo Rasponi dalle Teste in Piazza Kennedy.

“Crediamo fermamente che le persone, soprattutto in parti del mondo che come la nostra godono di un lungo periodo di Pace, – spiega l’Associazione Cuore e Territorio – debbano essere istruite ad apprezzarla e promuoverla in ogni sua forma, nella convinzione condivisa che Pace non sia semplice assenza di guerra, ma un’educazione permanente al dialogo, alla tolleranza, al rispetto dell’altro, alla solidarietà.

Il convegno e le due mostre sono, quindi, un’occasione per parlare del diritto alla salute, di cultura della pace, di lotta alla violenza in tutte le sue forme”. Le esposizioni saranno visitabili fino a domenica 3 novembre, tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18. L’evento è realizzato con il Patrocinio del Comune di Ravenna e in collaborazione con Ravenna24ore.it. Tutte le iniziative sono ad ingresso libero.