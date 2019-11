Gli hanno sparato mentre difendeva il collega dai pirati. Parla la moglie del dipendende Micoperi ferito in Messico

È Andrea Di Palma il ravennate dipendente della Micoperi, ferito in Messico dai pirati che hanno assaltato la nave dell’azienda la scorsa notte. 42 anni, abita a Ravenna, dove è sposato e ha un figlio, Andrea lavora da alcuni anni per l’azienda dell’oil&gas ravennate e solo alcuni giorni fa, il 5 novembre scorso, era partito per il Messico, dove doveva raggiungere la Remas, per la missione all’estero.

Raggiunta al telefono, la moglie dice che Andrea è rimasto ferito mentre tentava di difendere il collega Vincenzo Grosso, che veniva brutalmente malmenato dai delinquenti, saliti a bordo per rubare. A quel punto i pirati avrebbero rivolto la pistola verso Di Palma, ferendolo alle gambe. Una pallottola lo ha colpito al femore, l’altra l’ha colpito di striscio all’altra gamba. Per lui sarà necessario un intervento chirurgico, per estrarre la pallottola rimasta conficcata nell’osso.

“Nella sfortuna, diciamo che poteva andare peggio – commenta a caldo la moglie, raggiunta al telefono -. Sono sconvolta da quello che è successo, per fortuna almeno ho ricevuto la notizia direttamente dalla sua voce. Mi ha chiamato questa mattina”.

“Quando hanno visto il sangue – continua la donna – e mio marito colpito dai loro spari, sono scappati. Ora spero solo che lo riportino presto a casa”.