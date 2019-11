Spacciava eroina e deteneva armi nell’appartamento: arrestato 41enne già ai domiciliari per lo stesso reato

Nella mattina del 27 novembre, la Polizia ha arrestato il 41enne G.G., cittadino albanese residente a Lucca per il reato di detenzione aggravata di sostanze stupefacente ai fini di spaccio, ricettazione, detenzione di armi comuni e da sparo clandestine. Nel febbraio del 2018, i poliziotti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Ravenna, nell’ambito dell’operazione antidroga Pike, scoprirono a Ravenna un appartamento che veniva utilizzato per nascondere e confezionare sostanza stupefacente del tipo eroina. Nella circostanza i poliziotti della narcotici sequestrarono 40 kg. di eroina, quattro pistole -due revolver e due semiautomatiche – oltre a materiale per la lavorazione e il confezionamento della droga e venne arrestato il 41enne cittadino albanese G.G. che, successivamente alla custodia carceraria fu posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

A conclusione delle indagini, coordinate dalla Procura della repubblica di Ravenna, l’ufficio del G.I.P. presso il Tribunale di Ravenna, sulla scorta degli elementi individuati dagli investigatori della Questura, ha emesso nei confronti di G.G. ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il provvedimento restrittivo è stato eseguito ieri da personale della Squadra Mobile di Ravenna e Lucca, località dove G.G. era stato trasferito agli arresti domiciliari.