PlasticFree nelle scuole di Alfonsine: Albero Maestro dona 50 borracce in acciaio inox

Nella giornata di martedì 3 dicembre presso l’istituto IC Matteotti di Alfonsine è avvenuta la donazione di 50 borracce in acciaio inox da parte di “Albero Maestro”, associazione di cittadini che opera sul territorio alfonsinese promuovendo da oltre un quinquennio buone pratiche su politiche ambientali ed ecologiche tramite ll progetto #AlfonsineCittàPulita.

Erano presenti alla consegna: la Dirigente scolastica Dott.ssa Lia Anna Degani, Stefano Gentilini uno dei promotori di “Albero Maestro”, Maria Cimino Consigliere di Alfonsine e Stefano Gemignani Consigliere dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Questa donazione rivolta ai ragazzi più giovani porta sostegno all’iniziativa Nazionale “Plastic Free – liberiamoci dalla plastica” promossa dal Ministero dell’Ambiente, recentemente adottata dal Consiglio dei Comuni dell’Unione della Bassa Romagna che segue quella del Comune di Alfonsine deliberata lo scorso anno.

Una iniziativa rivolta alle nuove generazioni per favorire una maggiore sensibilizzazione sui temi ambientali, con l’utilizzo di contenitori riutilizzabili, per il riciclo ed il rispetto dell’ambiente e della salute. Buone pratiche mirate ad una riduzione sostanziale della plastica, imballaggi e contenitori monouso per una maggiore salvaguardia del nostro pianeta che parte anche da piccole singole gesta per arrivare a compiere grandi azioni globali.