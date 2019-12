Romagna Faentina. Povertà e mancanza di lavoro. Presentazione della ricerca “La forza della fragilità’

Venerdì 13 dicembre alle ore 18 presso Faventia Sales verrà presentato il progetto “La forza della fragilità” finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito della co-progettazione (Delibera Reg. E-R Num. 699 del 14/05/2018) coordinato da Per gli altri – Centro di Servizio per il Volontariato di Ravenna, e nato in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Faenza.

Numerose le associazioni e gli enti che hanno lavorato nella rete: Consulta del Volontariato e delle Associazioni della Romagna Faentina ODV, Circolo Legambiente Lamone Faenza, Centro di solidarietà di Faenza, SOS Donna, Farsi prossimo, Confraternita di miseriscordia di Castel Bolognese, Teatro due mondi, Amici dell’Europa, ASP Romagna Faentina, IRSEF, Il Villaggio Globale, Caritas Diocesana Faenza – Modigliana, Tavolo sociale Castel Bolognese.

Una serata ricca di contributi e un’occasione, anche per i cittadini, di osservare una parte del lavoro che le realtà associative del territorio svolgono quotidianamente ed entrare in contatto con le loro esperienze progettuali.

Interverranno Andrea Luccaroni e Claudia Gatta, rispettivamente Assessore alla Polizia municipale, sicurezza e associazionismo e Assessora ai servizi sociali del Comune di Faenza; la Consigliera regionale Manuela Rontini dell’Emilia Romagna. Prenderanno parola per introdurre e spiegare il progetto il presidente dell’associazione capofila Consulta del Volontariato e delle Associazioni della Romagna Faentina ODV Antonio Masi e Massimo Caroli, presidente ASP ROMAGNA FAENTINA.

Verrà dunque presentata la ricerca “La forza della fragilità’ – Per un lavoro degno” da parte dei referenti Leonardo Altieri, Cristiana Laghi, Damiano Cavina, Vittorio Bardi.

Uno studio finalizzato ad ottenere un quadro generale delle forme di povertà legate alla mancanza di lavoro o al lavoro povero e precario all’interno dell’Unione di comuni della Romagna Faentina, individuando e censendo la platea complessiva delle persone in difficoltà, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.

Una ricerca che è stata condotta in vista di un grande obiettivo finale: creare ulteriori sinergie e opportunità per sperimentare modalità innovative di inserimento lavorativo sul territorio e prospettare ulteriori passi avanti nella lotta alla disoccupazione e alla situazione di disagio e povertà. Sperando in un lavoro che sia veramente “degno”, ossia che sia svolto in sicurezza, con la necessaria formazione, che abbia la giusta retribuzione, evitando qualsiasi forma di sfruttamento.

Le associazioni in rete presenteranno poi le azioni di progetto e saranno presenti con degli stand informativi, un momento di condivisione fra tutti i volontari dove ogni associazione avrà la possibilità di farsi conoscere esponendo i materiali e i documenti relativi ai propri ambiti di intervento.

A fine serata verrà offerto un apericena a cura della “Piadineria La Sociale”.

L’evento, organizzato in collaborazione con Per gli altri – Csv di Ravenna, sarà moderato dalla Direttrice dell’associazione, Denise Camorani.