Presepi, villaggi natalizi, mercatini e parchi tematici “illuminano” il Natale della Riviera Romagnola

Lungo la Riviera Adriatica Romagnola, sono tante le iniziative messe in campo per le festività Natalizie. Mercatini, presepi, case di Babbo Natale, piste di ghiaccio e altre “mille” opportunità. Tutto questo caratterizza l’offerta turistica natalizia della Riviera adriatica dell’Emilia Romagna “aperta” anche con le proposte messe in campo dai parchi tematici. Da nord a sud della costa ecco una sintesi di quello che si può trovare.

Ravenna, con i suoi monumenti Patrimonio Unesco durante il Natale anima il suo centro con i chioschi enogastronomici i “Capanni di Natale”, i mercatini di Natale, una grande pista di pattinaggio su ghiaccio, i tanti presepi delle sue chiese assieme a quello di sabbia di Marina di Ravenna. Spazio alla musica con i concerti di Natale e la rassegna gospel “Cristmas Soul” (28 dicembre-1 gennaio). Da non perdere le suggestive visioni video-grafiche dei monumenti di “Ravenna in Luce”.

A Cervia il “Villaggio di Babbo Natale”, con oltre 140 abeti illuminati lungo il suo perimetro, propone diverse iniziative per un viaggio nella magia del Natale. Tra le tante proposte, oltre alla pista di pattinaggio sul ghiaccio, il “Mercatino Gourmet” sarà un punto di ristoro pieno sapori e profumi. Da non perdere a Milano Marittima, per le iniziative “MiMa Wonderland”, l’evento “Luci da Favola”, un viaggio emozionale tra musiche e installazioni luminose che riproducono soggetti di fiabe senza tempo.

Come da tradizione, fino al 12 gennaio a Cesenatico, le 53 statue del presepe della Marineria poste sulle barche del museo galleggiante illumineranno il porto Leonardesco. Ogni fine settimana e per tutto il periodo delle festività nel centro storico, illuminato e addobbato a festa, saranno presenti i tradizionali mercatini di Natale assieme a, concertini, momenti d’intrattenimento e laboratori didattici.

La città di Bellaria-Igea Marina si prepara al Natale, con un fitto cartellone di eventi, parate di cosplayer (con personaggi di cartoon, fiabe, film) assieme alla presenza di tantissimi presepi alcuni dei quali originali: da quello di ghiaccio, a quelli nei tini a quello di sabbia a Igea Marina (80 tonnellate di sabbia modellate grazie al talento di artisti/scultori provenienti da Canada, Spagna e Ucraina).

Rimini propone un Capodanno lungo più di un mese consacrato al sogno Felliniano del “tutto si immagina” che condurrà al 2020, anno che celebrerà il centenario della nascita del regista Federico Fellini. Dalla grande mostra “Fellini 100 e La dolce vita Exhibition”, al tema scelto per le luminarie natalizie e le scenografie del centro storico, fino agli eventi di punta del 31 dicembre: tutto sarà all’insegna della Dolce Vita. Un allestimento coordinato che, fino al 20 gennaio, ospita una pista di pattinaggio su ghiaccio, il Mercatino Circ’Amarcord, la Casa di Babbo Natale (dove i bambini potranno lasciare lettere e partecipare a laboratori), la giostra francese dei cavalli con immagini de La Dolce Vita. Come ogni anno, la tradizione del Natale rivive sulla spiaggia di Rimini con i presepi di sabbia giganti a Marina Centro (spiaggia dei bagni 3-4 Turquoise Beach Club) e a Torre Pedrera (bagno 65).

Ricco, come ogni anno, è il cartellone di iniziative natalizie del “Riccione Ice Carpet” in programma fino al 19 gennaio. Il concept grafico degli allestimenti è dedicato al regista Federico Fellini (nei 100 anni della nascita) e alle manine della filastrocca del film Amarcord. Nel centrale Viale Ceccarini una bianca galleria, (“avvolta” da un gioco di luci per soffitto assieme a un sottofondo musicale) fa immergere i visitatori in una magica atmosfera natalizia. Sono presenti una pista di pattinaggio su ghiaccio, cabine in stile balneare con proposte di shopping, una gigantesca stella a 14 punte (con tanti luminosi led), una Casetta di Babbo Natale (con animazioni ed iniziative per bambini e famiglie), da un grande albero di Natale.

Cattolica “città del Natale” propone, fino al 6 gennaio, un ricco cartellone di appuntamenti. Piazza del Mercato ospiterà i tradizionali mercatini artigianali mentre Piazza della Repubblica si trasformerà in un Luna Park di Natale per il divertimento di grandi e piccini e, la vicina Galleria “Hotel Kursaal”, ospiterà il “Villaggio di Babbo Natale” con, all’interno, laboratori natalizi. Ampia scelta di food & beverage nel “Salotto Gourmet” e tutti potranno cimentarsi su una pista di pattinaggio su ghiaccio.

Magico Natale nei Parchi tematici della Riviera

Sono numerose le proposte natalizie messe in campo quest’anno dai Parchi tematici della Riviera Romagnola.

Una stella marina come cometa, una conchiglia per mangatoia e un San Giuseppe marinaio. Questi alcuni elementi dell’originale “Presepe del Mare” che, fino al 6 gennaio 2020, sarà visibile presso l’Acquario di Cattolica. E’ collocato nella grande vasca che ospita i squali toro e nutrice. E, nella stessa vasca, si possono ammirare anche i presepi sommersi collocati negli anni passati. L’Acquario propone la visita guidata “Segui la stella” (alla scoperta delle meraviglie del mare), appuntamenti giornalieri in occasione dei pasti di pinguini, squali, lontre, trigoni, laboratori creativi per bambini con “La Bottega del Natale”.

Nella Laguna dei delfini del Parco Oltremare di Riccione la mascotte Ulisse coinvolgerà il pubblico in un simpatico Christmas Show prima del doppio appuntamento quotidiano con “Delfini-Lo spettacolo della Natura” e, sempre in laguna, festa per il compleanno (il 28 dicembre) della delfina Mia. Non mancheranno i laboratori creativi per bambini, mentre “Al Mulino del Gufo”, falchi, poiane, avvoltoi e gufi stupiranno il pubblico con il ‘Volo dei Rapaci versione Christmas’. Si potranno poi incontrare nella Fattoria e nell’area “Australia Experience” animali dell’aia ed i marsupiali wallaby.

Oltre cinquanta città in miniatura del Parco Italia in Miniatura di Rimini sono vestite a festa con decorazioni Natalizie. Tra le diverse attrazioni del Parco in funzione durante le festività: Venezia (dove si naviga un Canal Grande ricostruito in scala 1:5), la “Torre Panoramica”, l’appuntamento giornaliero con “Scienza sotto l’albero”.

La Casa delle Farfalle di Cervia sarà aperta ogni giorno dal 26 dicembre al 6 gennaio. Diversi gli appuntamenti giornalieri: dal “Volo di Natale” (dove si assiste allo spettacolo del primo volo delle farfalle nate durante la notte), al “Natale ai tropici” (visita guidata alla serra delle farfalle tropicali), alla visita guidata alla casa degli insetti.

Il Parco Riminese Fiabilandia, con le sue numerose attrazioni, rimarrà aperto dal 30 dicembre al 1 gennaio. Il 31 dicembre – dalle ore 10,30, fino a tarda notte – fontane luminose, lanterne magiche, giochi di luce, coloreranno i festeggiamenti e brindisi per il nuovo anno che sarà accolto da fuochi artificiali.