Il Mei omaggia Leopardi invitando artisti indipendenti ed emergenti alla lettura de “L’Infinito”

In seguito all’omaggio del Mibact e della Rai ai 200 anni de “L’Infinito” di Giacomo Leopardi che sarà trasmesso sui Canali Rai come spot dedicato alla bellezza dell’arte, il MEI25 – Meeting delle Etichette Indipendenti (in programma dal 2 al 4 ottobre 2020) in collaborazione con il Lotostudio di Ravenna del cantautore, musicista e arrangiatore Gianluca Lo Presti, è intenzionata a realizzare un medesimo omaggio con le voci dei cantautori, delle cantautrici, dei cantanti e vocalist, frontman e frontwoman, rapper e trapper del circuito indie ed emergente.

Il MEI invita alla lettura integrale del testo de “L’Infinito” di Leopardi al fine di realizzare un cut’n’mix destinato alla produzione finale “autoprodotta”da far circuitare e promuovere entro meta’ di gennaio. La lettura è da inviare entro e non oltre il 6 gennaio 2020 alla mail: mei_at_materialimusicali.it indicando la causale, il vostro nome e cognome, una bio e una foto.

E’ possibile visionare il video mandato in onda dalla Rai per orientarsi sul tipo di contenuto richiesto cliccando qui.