Faenza. Corsi di infermieristica: Faventia Sales ne annuncia l’ufficialità

“Siamo molto soddisfatti di questo ulteriore passaggio che ufficializza un rapporto che esiste da tanti anni e su cui nel tempo abbiamo lavorato per consolidare ulteriormente – dichiara il presidente di Faventia Sales Andrea Fabbri – Faventia Sales ritiene fondamentale investire su università e formazione per i giovani, perché rappresentano il nostro futuro. Per questo, da sempre il nostro obiettivo è creare le condizioni per aiutare Ausl e Università a radicarsi in questo complesso e nella nostra città, offrendo sempre servizi migliori e più utili agli studenti che vivono questo luogo”.