Tutti i candidati della provincia di Ravenna e tutte le liste in lizza domenica 26 gennaio per le regionali

Domenica 26 gennaio (e nella sola giornata di domenica) si vota per l’elezione del Presidente della Regione Emilia-Romagna e per il rinnovo del consiglio regionale. I seggi nelle 4.520 sezioni della Regione (399 in provincia di Ravenna) resteranno aperti dalle ore 7 alle ore 23. Lo spoglio delle schede avrà inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto.

Chi vota

Hanno diritto di voto i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali dei 328 comuni dell’Emilia-Romagna che avranno compiuto 18 anni entro il 26 gennaio 2020 (nati a tutto il 26 gennaio 2002). Al 45° giorno antecedente la data di votazione gli elettori del Comune di Ravenna risultano 124.647 (60.108 maschi e 64.539 femmine). In provincia di Ravenna gli elettori sono 305.170, cioè 147.578 uomini e 157.592 donne. In Emilia-Romagna alle urne vanno 3.515.539: di questi, 1.707.781 sono uomini e 1.807.758 donne. Gli elettori che risiedono in uno stato estero possono votare facendo rientro in Italia per esprimere il voto nelle sezioni di iscrizione del proprio comune dell’Emilia-Romagna.

Dove si vota

Il voto si esercita presentandosi di persona presso la sezione elettorale indicata sulla tessera elettorale. Si consiglia di verificare che l’indirizzo riportato sulla tessera coincida con quello di effettiva residenza. In caso contrario contattare l’Ufficio Elettorale del proprio comune.

Come si vota

Il 26 gennaio c’è un’unica scheda sulla quale esprimere sia il voto per uno dei candidati Presidente, sia il voto per le liste concorrenti.

Il voto può essere espresso nei seguenti modi:

tracciando solo un segno sul contrassegno di lista preferito: il voto si intende attribuito alla lista e al candidato presidente collegato

tracciando solo un segno sul candidato presidente, non scegliendo alcuna lista collegata: il voto è attribuito solo al candidato presidente

tracciando un segno sul candidato presidente e un segno sul contrassegno di una lista a lui collegata: il voto si intende attribuito al candidato presidente e anche alla lista collegata;

tracciando un segno sul candidato presidente e un segno sul contrassegno di una delle liste ad esso non collegata (voto disgiunto): il voto è attribuito al candidato presidente e alla lista votata;

per votare i candidati delle singole liste, ovvero dare le preferenze, bisogna scrivere il cognome del candidato nell’apposita riga a fianco del simbolo; si può dare una sola preferenza oppure se ne possono dare due; in caso di 2 preferenze si deve dare la preferenza per forza a una donna e a un uomo; se si danno due preferenze a candidati dello stesso sesso, la prima preferenza è valida, la seconda preferenza viene annullata.

I magnifici sette: i candidati alla Presidenza e le liste in lizza

I candidati alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna in lizza il 26 gennaio sono sette. Le liste sono complessivamente 17. Ecco i 7 candidati con a fianco la lista o le liste collegate.

MARTA COLLOT: è candidata per una sola lista, Potere al Popolo.

LUCIA BORGONZONI: è appoggiata da sei liste diverse, ovvero Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Giovani per l’Ambiente, Cambiamo-Il Popolo della Famiglia e Borgonzoni Presidente.

SIMONE BENINI: è candidato per una sola lista, Movimento 5 Stelle.

LAURA BERGAMINI: è candidata per una sola lista, Partito Comunista.

STEFANO BONACCINI: è appoggiato da sei liste diverse, Pd, +Europa-Pri-Psi, Emilia-Romagna Coraggiosa, Europa Verde, Volt, Bonaccini Presidente.

DOMENICO BATTAGLIA: è candidato per una sola lista, Movimento 3V.

STEFANO LUGLI: è candidato per una sola lista, L’Altra Emilia-Romagna.

I candidati della provincia di Ravenna, lista per lista

Candidati della Lista Bonaccini Presidente (appoggiano Stefano Bonaccini):

Domizio Piroddi

Pietro Vandini

Carlotta Comandini

Oriella Mingozzi

Candidati della Lista Emilia-Romagna Coraggiosa (appoggiano Stefano Bonaccini):

Luca Ortolani

Francesca Federica Vicari

Edward Jan Necki

Isabella Marchetti

Candidati della Lista Europa Verde (appoggiano Stefano Bonaccini):

Linda Maggiori

Dino Tartagni

Roberto Papetti

Fernanda Useri

Candidati della Lista Partito Democratico (appoggiano Stefano Bonaccini):

Gianni Bessi

Mirella Dalfiume

Andrea Corsini

Manuela Rontini

Candidati della Lista Volt (appoggiano Stefano Bonaccini):

Emanuela Serri

Francesco Vuocolo

Anna Pagliari

Luca Conficconi

Candidati della Lista +Europa-Pri-Psi (appoggiano Stefano Bonaccini):

Eleonora Tazzari

Stefano Ravaglia

Gabriele Armuzzi

Laura Beltrami

Candidati della Lista Borgonzoni Presidente (appoggiano Lucia Borgonzoni):

Stefano Donati

Roberta Bravi

Anna Greco

Vincenzo Lega

Candidati della Lista Cambiamo-Il Popolo della Famiglia (appoggiano Lucia Borgonzoni):

Fabio Baroncini

Grazia Benzi

Pietro Bassi

Giuliana Rossi

Candidati della Lista Forza Italia (appoggiano Lucia Borgonzoni):

Alberto Ancarani

Monica Burattoni

Simone Lucchi

Daniela Mazzoni

Candidati della Lista Fratelli d’Italia (appoggiano Lucia Borgonzoni):

Alberto Ferrero

Elisa Frontini

Rudi Capucci

Angela Nonni

Candidati della Lista Giovani per l’Ambiente (appoggiano Lucia Borgonzoni):

Maria Livia Ballardini

Francesca Tasselli

Giovanni Chirico

Stefano Berti

Candidati della Lista Lega (appoggiano Lucia Borgonzoni):

Andrea Liverani

Samantha Gardin

Gianfilippo Rolando

Maria Marabini

Candidati della Lista L’Altra Emilia-Romagna (appoggiano Stefano Lugli):

Paolo Viglianti

Valeria Ricci

Alessandro Bongarzone

Vilma Lama

Candidati della Lista Movimento 5 Stelle (appoggiano Simone Benini):

Giancarlo Schiano

Cinzia Pasi

Igor Gallonetto

Maria Rosa Capirossi

Candidati della Lista Movimento 3V (appoggiano Domenico Battaglia):

Elena Fabbri

Fabio Servidei

Ugo D’Alberto

Maria Luisa Biolcati Rinaldi

Candidati della Lista Partito Comunista (appoggiano Laura Bergamini):

Arianna Ballotta

Tito Gambi

Giuseppe Canzio Visentin

Candidati della Lista Potere al Popolo (appoggiano Marta Collot):

Gabriele Abrotini

Andrea Casadio

Roberto Gentilini detto Piumino

Lorenza Milesi

Tessera elettorale

Per essere ammessi al voto gli elettori dovranno esibire la tessera elettorale unitamente alla carta di identità o altro documento di identificazione munito di fotografia.

In caso di esaurimento dei diciotto spazi destinati all’attestazione dell’avvenuta votazione, deterioramento, smarrimento o furto della tessera il cittadino deve richiedere un duplicato all’Ufficio Elettorale del comune. Il rilascio del duplicato della tessera avviene immediatamente.

Link utili

http://www.regione.emilia-romagna.it/elezioni