Dati turistici 2019, l’assessore Costantini: “Crescono arrivi, meno le presenze, ma i risultati sono buoni”

“Quando si parla di dati sul turismo non ha senso guardare unicamente i raffronti anno per anno, bisogna considerare i trend. In quest’ottica la performance di Ravenna nel 2019 non è affatto negativa”. Parola dell’assessore al turismo del Comune di Ravenna, Giacomo Costantini, che non condivide il pessimismo che può emergere da una lettura secca e decontestualizzata dei dati.

2019 anno record degli arrivi

Per Costantini il 2019 è stato un anno di record assoluto per la Città d’Arte con 268mila arrivi e il secondo anno migliore di sempre per le presenze (con un leggero calo su 2018). “Prendendo in considerazione i treni, sono aumentati i passeggeri da Bologna a Ravenna, tutti i siti museali e monumentali hanno aumentato le presenze. Dobbiamo senza dubbio migliorare nella capitalizzazione delle notti dormite (le presenze), questa è una sfida che non riguarda solo il pubblico ma anche il sistema ricettivo della città. Avrei potuto fare un comunicato trionfale sul record degli arrivi ma non è il mio modo di lavorare: mi piace essere ponderato e i dati non sono una “bandierina”, ma indicazioni che ci devono aiutare a lavorare meglio”.

“La crescita degli arrivi – continua l’assessore – ci conferma l’appeal di Ravenna. Oggi la nostra città ha una reputazione alta ed entra nella top 10 di classifiche internazionali, come quelle di Sociometrica in collaborazione con Tripadvisor o European Capital of Smart Tourism”.

La crescita del “brand Ravenna”

Molto del lavoro svolto fin qui dallo staff dell’assessorato al turismo è andato proprio nella direzione di far crescere la reputazione di Ravenna, riposizionandone il brand. “Un lavoro che porta frutti nell’immediato, ma soprattutto nel medio-lungo periodo. I flussi turistici non si spostano dalla sera alla mattina – continua Costantini -, ma con un lavoro mirato di promozione della città come quello che stiamo facendo da anni. Così, si consolida nel turista l’idea che Ravenna sia una città imperdibile”.

Vanno in questa direzione la presenza in città di Alberto Angela per gli speciali sul suo seguitissimo programma “Meraviglie – La penisola dei tesori”, la registrazione a Ravenna di alcuni episodi della serie Netflix Summertime, di imminente diffusione e la presenza alle principali fiere del turismo internazionali.

“Stiamo lavorando per riposizionare il brand di Ravenna – spiega l’assessore -, puntando su tutti i nostri punti forti, mare e città d’arte ma anche il collegamento con wellness e turismo naturale, che funzionano molto bene soprattutto sui mercati stranieri”. L’idea è quella di riqualificare il territorio migliorando i servizi e costruire delle “esperienze” di viaggio, perché “i nostri competitors sul settore balneare giocano su prezzi al ribasso, che non possiamo permetterci di inseguire”, puntualizza.

La difficoltà a capitalizzare gli arrivi

Secondo i dati illustrati da Costantini, la Città d’Arte cresce negli arrivi del 3,33% ma cala nelle presenze dello 0,33%. Stiamo parlando di turisti che arrivano e restano solo una notte. “Questo è un tema che ci interessa, ma non possiamo porci il problema solo come Comune. Va analizzato con gli operatori del settore”.

I mesi “no” di maggio e dicembre

I dati più negativi sui mesi di maggio e dicembre si spiegano per l’assessore con il meteo sfavorevole e la chiusura del Parco di Mirabilandia a Natale. “Maggio e anche il primo week end di giugno sono stati disastrosi dal punto di vista meteo – spiega Costantini -. Nonostante questo e pensando a quanto il mese di maggio sia importante per il collegamento tra città e mare i dati ci dicono che la destinazione turistica tiene. Altre località balneari hanno visto cali ben maggiori, il nostro è invece un assestamento. Nel 2017 c’è stata un’esplosione record, secondo molti frutto solo dal contesto internazionale, mentre il trend ci conferma che i valori assoluti sono di molto superiori al 2015 e 2016. Indice che abbiamo mantenuto un buon livello e che le azioni messe in campo hanno portato frutti”.

“Sul Balneare – aggiunge – sappiamo che dobbiamo lavorare con intensità: è per questo che investiremo su un progetto strategico come il “Parco del Mare”, che aumenterà di molto la qualità offerta dalle nostre spiagge. Come Ufficio turismo abbiamo inoltre già realizzato e condiviso con gli operatori tre spot web, che utilizzeremo per le campagne online ed in fiera ed infine nel cda di Visit Romagna abbiamo appena deliberato un investiremo di circa 900mila euro per il balneare in gran parte destinati a spot su televisioni nazionali”.

Riferendosi invece al calo di dicembre Costantini parla di un calo di poche centinaia di presenze, quelle che nel 2018 ha venduto l’agenzia viaggi di Mirabilandia per il Natale al Parco. Nel 2019 il Parco divertimenti è rimasto invece chiuso ed ecco presto spiegata la contrazione dei dati su quel mese. “Nonostante questo, Ravenna ha registrato un aumento a due cifre sia negli arrivi che nelle presenze straniere in città, che dice che stiamo riuscendo ad internazionalizzare l’offerta delle festività natalizie”.