Scoppia incendio in un’abitazione a Pisignano, intervengono 5 automezzi dei Vigili del Fuoco

Incendio in un’abitazione mercoledì mattina, 26 febbraio, intorno alle 9:30, a Pisignano. Stando alle prime informazioni ricevute dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna, non sono ancora chiare le cause che hanno provocato l’incendio, notato per il notevole fumo che usciva dalla canna fumaria della casa.

Sul posto sono intervenute squadre dei Vigili del Fuoco di Ravenna e di Forlì, per un totale di cinque automezzi. Non. sembrerebbero esserci feriti, solo danni alle cose e all’inter abitazione. L’intervento è durato diverse ore, le ultime squadre dei Vgili hanno lasciato il posto solo qualche minuti fa.