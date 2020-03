È stata presentata ieri sabato 7 marzo in conferenza stampa presso il Palazzo delle Esposizioni di Faenza, la prima edizione di “Sorelle di corpo” festival della figura femminile, che sarà aperta al pubblico da domenica 8 fino a venerdì 27 marzo dalle ore 16,30 alle 18,30 presso la sede espositiva di corso Mazzini 92 (naturalmente, dopo le nuove disposizioni governative di questa notte l’apertura potrebbe essere rinviata a data da destinarsi, ndr). All’incontro hanno preso parte il vice sindaco di Faenza Massimo Isola, i curatori del progetto Veronica Bassani, Angela Molari, Andrea Zoli e la giovane fotografa ligure di Albisola Valentina Botta, che ha creato il percorso fotografico in esposizione attraverso il coinvolgimento di 40 donne ‘comuni’ trasformate nelle sue modelle, per trasmettere l’idea di un corpo femminile libero e per riuscire a dissacrare il concetto canonico e preconfezionato di perfezione e bellezza.

Il progetto “Sorelle di corpo” realizzato attraverso un bando regionale per le pari opportunità, è promosso dall’associazione “Fatti ad arte”, circolo Prometeo, Sos donna Faenza, gruppo fotografia “Aula21” e “Dress Again” che prendono parte al mese di esposizione con appuntamenti e conferenze sul tema femminile e della differenza di genere, oltre alla mostra fotografica “RitrovarSì” dove i ragazzi di “Aula21” hanno affrontato il tema attraverso il loro punto di vista fotografico, e il progetto “Dress Again” della Caritas diocesana, che propone delle vere e proprie opere sartoriali realizzate da ragazze migranti, che attraverso le competenze sartoriali possono trovare una nuova opportunità di vita.

LE DICHIARAZIONI

Massimo Isola: “Sorelle di corpo è un progetto molto partecipato, mi sento di ringraziare tutte le componenti che hanno dato vita a questo festival dedicato alla figura femminile. Un lavoro di squadra ben strutturato e con un programma molto vasto, che cercheremo di portare avanti con buon senso e rispettando la serietà del momento che stiamo affrontando con il Coronavirus, ma dando anche spazio alla cultura di manifestarsi. Grazie a Valentina Botta per essere arrivata qui da noi a parlarci del suo progetto fotografico, i comuni di Faenza e Albisola sono in buoni rapporti da anni e continuano a scambiarsi idee e progetti culturali. Siamo contenti di aver trovato un linguaggio che ci porti un pò fuori dalla nostra ossessione per la ceramica”.

Valentina Botta: “Vorrei ringraziare tutti voi per questa calorosa accoglienza, cosa non sempre scontata. Questo progetto fotografico parte dalla mia storia personale, che ho cercato di tenere molto nascosta nel corso degli anni. Una parte fragile di me che ho sempre cercato di non affrontare pubblicamente. Con questo progetto sono riuscita a rompere il silenzio e parlare di me. L’ho fatto attraverso questi 40 corpi di semplici ragazze con cui mi sono ritrovata, le stesse paure e le stesse insicurezze di dispercezione fisica, dove quando ti guardi allo specchio vedi anche i difetti che non ci sono, e questo è un problema su cui devi lavorare a lungo. Ho avuto per alcuni anni problemi di anoressia, e una volta superati ho capito di dover qualcosa a me stessa per essere riuscita ad affrontare questi problemi. Attraverso questo progetto fotografico sono riuscita ad abbracciare molte altre donne che hanno avuto i miei stessi problemi, che hanno avuto difficoltà nell’accettazione del proprio corpo. Fase dopo fase nella costruzione di queste immagini, molte delle ragazze che vi hanno preso parte sono riuscite a sentirsi felici e orgogliose del proprio corpo, e questo è il vero fulcro del progetto, essere riusciti a vincere una sfida che nasce dal proprio interno. Alcune di queste ragazze hanno vissuto anche episodi di violenza, per cui l’impatto con la mia fotografia non è stato affatto semplice, ma siamo riuscite a trovare il giusto spunto parlandone e guardandoci negli occhi. Attraverso queste foto e questo progetto sono riuscita ad emozionarmi fino al punto di commuovermi e piangere, e fino a quando continuerò a commuovermi vorrà dire che la strada è quella giusta”.