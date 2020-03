Giornata della Matematica: Terra Mia invita gli studenti ravennati a partecipare con un gioco online

Dalla Cooperativa Sociale Terra Mia fanno sapere che “oggi, 14 marzo, si sarebbe dovuta festeggiare la Giornata Internazionale della Matematica promossa dall’Unesco in concomitanza alla tradizionale festa in occasione, del PiGreco Day con un’iniziativa che avrebbe visto coinvolti studenti, famiglie e l’intera cittadinanza, ma, a malincuore, data la nuova situazione che sta coinvolgendo tutto il nostro paese, l’evento è stato rimandato”.

“Ma non ci lasciamo scoraggiare – proseguono – e, viste le recenti disposizioni per contrastare la diffusione del Covid-19, Terra Mia Coop Sociale, Ente del Terzo Settore ravennate, esperto in materia di intercultura e mediazione interculturale negli ambiti dell’istruzione e dell’educazione, ha inviato una lettera ad alcuni insegnanti degli Istituti Comprensivi Scolastici del territorio di Ravenna per invitarli a partecipare “virtualmente” alla celebrazione della Ricorrenza della prima Giornata Internazionale della Matematica, promossa dall’Unesco in concomitanza alla tradizionale festa in occasione, del PiGreco Day”.

“Oggi più che mai, – spiegano – crediamo sia importante utilizzare i canali e gli strumenti a disposizione per far comprendere, soprattutto ai bambini, che una lontananza fisica, non significa disinteresse nei loro confronti; al contrario, questa lontananza ci stimola a sfruttare altre modalità per poter alimentare la relazione, offrendo un tipo di interazione basata su interessanti proposte ludiche e di logica matematica, che, speriamo, possano alleviare il peso dello stare a casa. Per questo è stato ideato da Terra Mia Coop. Sociale il gioco del PiGreco green, a cui gli studenti potranno partecipare da casa, in modalità virtuale. Il gioco porterà alla costruzione di Eco Messaggi che, una volta raccolti, saranno esposti in occasione del prossimo Festival delle Culture presso l’Almagià . Con questa iniziativa, ci auguriamo di offrire nuove occasioni ai bambini, per dare libero sfogo alla fantasia ed alla creatività, per creare un messaggio green, da suggerire a questo irrazionale Pi Greco che finirà con l’essere annoverato tra gli intangibili amici ed avvicinerà i bambini al mondo dei numeri”.

Per chi volesse mettersi alla prova, il gioco è scaricabile dal sito di Terra Mia Coop. Sociale, al link

https://www.cooperativaterramia.it/news/