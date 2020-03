Mascherine? L’Associazione Ravenna Centro Storico organizza una distribuzione gratuita di mascherine fatte a mano

L’Associazione Ravenna Centro Storico sta per attivare una distribuzione gratuita di mascherine, fatte a mano, grazie alla disponibilità di Sabrina Capriotti. “Vogliamo anche noi fare la nostra parte” dichiarano dall’Associazione, sottolineando che le mascherine verranno distribuite 2 per ogni persona, previa prenotazione telefonica presso una farmacia che ha già dato la sua disponibilità gratuitamente. Verrà chiesta una donazione (ad offerta libera) che poi ci preoccuperemo di girare all’ospedale di Ravenna per contribuire ad affrontare le necessità contingenti.

Rispetto alle mascherine, dall’Associazione spiegano che sono tutte realizzate a mano da una volontaria che mette a disposizione il suo tempo e le realizza in maniera piuttosto “professionale” (cotone ed elastici ma con una tasca interna in cui inserire materiale filtrante).

“Le mascherine non garantiscono ovviamente alcuna certezza di protezione, sono considerate unanimemente comunque una barriera che può aiutare a proteggersi (come e meglio di una sciarpa) ma non sostituiscono tutte le ulteriori forme di protezione e tutela che devono continuare ad esser messe in atto”.

In attesa di comunicare luogo e modalità di consegna, l’Associazione sta cercando dei volontari per:

– Donare tessuto e cotone ( lenzuola tipo quelle di “una volta” bianche e in buono stato) e/o elastici. Per organizzare eventuale ritiro o consegna contattare via messenger Paola Tizzone;

– Cucire le mascherine: per chi ne avesse voglia e capacità contattare via messenger Sabrina Sabrina Capriotti

“Entro la fine della settimana – assicurano da Ravenna Centro Storico- saremo operativi”.