Una poesia al giorno. “La religione del mio tempo” di Pier Paolo Pasolini

Oggi, 30 aprile 2020 (ultimo giorno del mese), Rita Servadei ha scelto una poesia di Pier Paolo Pasolini. Ricordando, con le parole di Anise Kolts, che si può “Andare senza raggiungere niente fino a diventare cammino”.

La religione del mio tempo

E intanto era aprile,

e il glicine era qui, a rifiorire.

Prepotente, feroce

rinasci, e di colpo, in una notte, copri

un’intera parete appena alzata, il muro

principesco di un ocra

screpolato al nuovo sole che lo cuoce …

E basti tu, col tuo profumo, oscuro,

caduco rampicante, a farmi puro

di storia come un verme, come un monaco:

e non lo voglio, mi rivolto – arido

nella mia nuova rabbia,

a puntellare lo scrostato intonaco

del mio nuovo edificio.

Tu che brutale ritorni,

non ringiovanito, ma addirittura rinato,

furia della natura, dolcissima,

mi stronchi uomo già stroncato

da una serie di miserabili giorni,

ti sporgi sopra i miei riaperti abissi,

profumi vergine sul mio eclissi,

antica sensualità

Pier Paolo Pasolini