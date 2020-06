Ponte del 2 Giugno in spiaggia a Cervia: bene affluenza e rispetto delle regole. Giugno mese di test

“Non abbiamo ancora dati certi su come sono andate le cose, nei prossimi giorni svolgeremo una ricerca approfondita”, spiega Fabio Ceccaroni, presidente della Coop Bagnini di Cervia e gestore del Bagno Delfino di Pinarella, a proposito dell’affluenza turistica in spiaggia nel lungo ponte del 2 Giugno appena concluso. La percezione di massima però è che l’afflusso sia stato a “corrente alternata” a seconda delle spiagge e delle località.

“Parlando di come è andata al Bagno Delfino – aggiunge Ceccaroni -, le cose erano iniziate in sordina, complice anche il meteo variabile, ma lunedì e martedì abbiamo visto un discreta affluenza e anche una buona attenzione alle norme. Ogni tanto qualcosa sfugge, qualcuno deve essere richiamato ma soprattutto per l’uso della mascherina nei luoghi comuni c’è stato un rispetto esemplare. Dobbiamo continuare con l’attività di informazione, funziona”.

Per quanto riguarda le prenotazioni, Ceccaroni spiega che al momento stanno ricevendo soprattutto tante richieste di informazioni su come si svolgerà l’attività di spiaggia. “Quello che si faceva normalmente tra febbraio e marzo è stato spostato a giugno. La gente cerca di decidere il da farsi, se poi si tradurrà in richiesta di prenotazione lo scopriremo nei prossimi giorni. Immagino che giugno sarà un mese di transizione, di test da parte dei clienti, vivremo più che altro di pendolarismo nel fine settimana”.