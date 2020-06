Sportello unico dell’edilizia del Comune di Ravenna: dal 15 giugno le richieste di accesso agli atti si fanno on line

L’assessore all’Edilizia Federica Del Conte e i dirigenti dell’area Pianificazione territoriale e del servizio Sportello unico dell’edilizia del Comune di Ravenna rendono noto che, a partire dal 15 giugno, sarà attivo il nuovo portale per la presentazione delle richieste di accesso agli atti. Per accedere bisogna andare sul sito dei servizi on line www.rapida.it e cliccare il pulsante “accesso agli atti pratiche edilizie”.

Tale modalità di presentazione delle richieste sostituirà quelle attualmente in essere via pec, via fax e in forma cartacea, che rimarranno attive solo fino al 15 luglio. Il nuovo portale rappresenta un altro tassello per il potenziamento del servizio, al fine di garantire il soddisfacimento delle richieste in continuo aumento con le semplificazioni derivanti dalla modalità telematica.

Inoltre, dopo le operazioni di trasloco, la prossima settimana tutti gli uffici del servizio Sportello unico attività produttive ed economiche saranno concentrati presso la sede principale di via Mura di Porta Serrata 11.

Analogo accorpamento per il servizio Progettazione e gestione urbanistica che, da lunedì 15, con lo spostamento della Progettazione dalla sede storica di via Mura di Porta Serrata, sarà operativo con tutti i propri uffici in piazzale Farini 21.

Per entrambe le strutture le modalità di ricevimento del pubblico restano quelle dettate dall’attuale fase di ripresa dall’emergenza Covid-19 (modalità telefonica e previo appuntamento) sotto riportate. Non cambiano nemmeno recapiti mail e numeri di telefono dei singoli uffici e dipendenti.

SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA

Gli appuntamenti sono gestiti con prenotazione on line tramite il link https://bit.ly/comra-prenotazionisue. Gli appuntamenti avvengono tramite consulenza telefonica o mediante scambio di e mail. E’ possibile recarsi negli uffici solo per situazioni indifferibili e urgenti, previo appuntamento concordato col tecnico/operatore competente. L’Ufficio archivio (il mercoledì e il venerdì dalle 8.30 alle 13) e l’Ufficio accettazione (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13) seguono le stesse modalità. L’Ufficio accesso atti (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13) riceve solo previo appuntamento. Si raccomanda l’inoltro delle pratiche edilizie tramite modalità telematica (pec) o mediante invio postale.

SERVIZIO PROGETTAZIONE E GESTIONE URBANISTICA

Riceve solo su appuntamento, al mercoledì dalle 9 alle 13. La modalità ordinaria di svolgimento del colloquio è telefonica. L’eventuale accesso agli uffici può essere concesso solo per motivi oggettivi di carattere eccezionale. I recapiti telefonici dei tecnici del servizio sono reperibili al link http://www.comune.ra.it/Rubrica oppure è possibile inviare una mail a pugasun@comune.ra.it (U.O. Progettazione urbanistica e Gestione attuativa spazio urbano e naturalistico) o a gaap@comune.ra.it (U.O. Gestione attuativa aree produttive e portuali).

SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED ECONOMICHE

L’accesso avviene solo su appuntamento. Per richieste di appuntamento si può telefonare, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, allo 0544.482494, e ai seguenti uffici di via Mura di Porta Serrata 11: Pubblici esercizi 0544.482029, Attività commerciali e artigianali 0544.482021, Pubblico spettacolo 0544.482181, Demanio 0544.482880, Attività socio-sanitarie 0544.482511.