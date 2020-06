FIGC E-R. Asd San Pietro in Vincoli nominato miglior Club Grassroots

Il Settore Giovanile e Scolastico della Federazione Italiana Giuoco Calcio dell’Emilia Romagna, richiamandosi a quanto dettato dalla UEFA, attraverso gli UEFA Grass Roots Awards, i quali prevedono un particolare riconoscimento per l’eccezionale lavoro svolto dai Club e dai Soggetti che operano nel calcio di base ha deciso di premiare per la S.S. 2019/20 :

Sezione Best Grassroots Leader

Miglior Leader Grassroots

Fabrizio Badiali

Progetto Montagna

“Persona che nel corso degli anni si è distinta per aver svolto un ammirevole lavoro di volontariato nel calcio di base, favorendo nell’appennino reggiano la disciplina del gioco del calcio per i giovani atleti che vi risiedono, fino a ricoprire il ruolo di Presidente del Club, il quale, tutt’ora si occupa prevalentemente di calcio giovanile.

Sezione Best Grassroots Projects



Miglior Progetto Grassroots

Asd Vergato

“Per aver realizzato un importante progetto per il calcio di base, attraverso l’iniziativa denominata -Quelli del calcio in montagna-, con la quale ha consentito unitamente ad altri Club ubicati nelle medesime zone di montagna, di svolgere allenamenti condivisi per l’attività di base promuovendo così l’integrazione e la socializzazione tra tutti i ragazzi del territorio”.

Sezione Best Grassroots Club

Miglior Club Grassroots

Asd San Pietro in Vincoli

“Club che da molti anni svolge un ottimo lavoro nel calcio di base, condividendo integralmente le indicazioni federali sulla formazione tecnica ed educativa dei giovani atleti, impegnandosi altresì, su attività sociali nella propria comunità, quali, l’insegnamento dell’attività motoria e del gioco del calcio ai bambini della locale scuola dell’infanzia con propri istruttori qualificati”.

Sezione Best Disability Football Initiative

Miglior Progetto su Calcio e Disabilita’

Cesena FC

“Per aver promosso un particolare progetto denominato – Per un Calcio Integrato – sul tema dell’inclusione dei giovani con disabilità intellettive attraverso il calcio, permettendo agli stessi ragazzi di allenarsi presso la Stadio della Città al fianco di giovani atleti del settore giovanile, riuscendo così a combinare sport ed inclusione sociale”