Luca Ballanti (Insieme per Brisighella): siamo i soli a preoccuparci per il futuro del Convento Emiliani di Fognano?

“Sia io che Angela siamo stati contattati da diverse persone, già nei primi giorni della settimana scorsa, quando hanno iniziato a serpeggiare le prime voci, per poi intensificarsi negli ultimi giorni – esordisce così Luca Ballanti consigliere del gruppo Insieme per Brisighella parlando della situazione Convento Emiliani di Fognano -. Voci che sono state confermate dai diretti interessati che hanno perso il lavoro e dalle famiglie che sono state informate che non si sarebbe attivato nessun CREE per i bambini.

“Appurata la costante assenza dell’Amministrazione Comunale sia sul piano comunicativo sia nel gestire questa situazione già difficile a ottobre 2019, abbiamo deciso di scrivere al referente della Provincia dei Frati Domenicani per farci portavoce di informazioni certe e veritiere ed offrire inoltre la nostra piena collaborazione per una progettualità sul futuro delle attività presenti nel Convento ” prosegue Ballanti.

“Il Convento Emiliani non è solo una struttura di sostegno alle famiglie con l’offerta di un servizio di scuola materna e nido d’infanzia, ma è altresì un importantissimo punto di riferimento per il tessuto sociale, turistico-ricettivo dell’intera vallata, che ha sempre messo davanti agli interessi economici, il valore dell’accoglienza. Perdere questa importante realtà porterà di certo ad un impoverimento non solo di Fognano, ma dell’intero Comune di Brisighella. Come gruppo consiliare attendiamo una risposta, fiduciosi che si tratti solo un fermo temporaneo legato alle misure previste per l’emergenza sanitaria.” conclude consigliere del gruppo Insieme per Brisighella.