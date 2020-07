Question time di Ancarani (FI Ravenna): perchè dopo la ristrutturazione Palazzo Merlato non ha più le grondaie?

Con un Question time per il Consiglio comunale del 28 luglio, indirizzato al sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, il capogruppo di Forza Italia Alberto Ancarani, chiede spiegazioni in merito all’assenza delle grondaie sul tetto di Palazzo Merlato, assenti in seguito alla recente ristrutturazione.

Ancarani racconta che venerdì 17 luglio, a seguito di vari piovaschi che si sono succeduti, uscendo a piedi dalla galleria sotto al Palazzo del Comune in direzione piazza XX Settembre (ex piazza dell’Aquila), a pioggia terminata, si veniva travolti da copiose quantità d’acqua” e spiega che “tale fenomeno è tipico dell’assenza di grondaie in quanto l’acqua che scivola dal tetto si riversa tutta nel margine finale dello stesso per poi cadere a terra senza essere convogliata, ma finendo su chi c’è sotto”.

“Il cantiere per la ristrutturazione di Palazzo Merlato è stato molto lungo e ha messo a dura prova il commercio e la viabilità di un’area così centrale e importante per la città oltre ad essere costato all’amministrazione diverse decine di migliaia di euro – prosegue il capogruppo -. Sono state smontate ora tutte le impalcature e appare sorprendente che esse non siano state utilizzate per montare le opere di un lattoniere”

Ancarani, sottolineando che il ripristino delle impalcature per il montaggio delle grondaie rappresenterebbe un altro enorme disagio per tutti oltreché un aggravio di costi per il comune, interroga il sindaco per sapere: “Per quale motivo sul lato di Palazzo Merlato in corrispondenza di piazza XX Settembre non siano state installate le grondaie; Quali provvedimenti intenda assumere per rimediare a detta grave lacuna “