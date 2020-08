Associazione sportiva disabili di Faenza: Pietro Albonetti è il presidente

Passaggio del testimone alla guida dell’ASDD, l’Associazione sportiva dilettantistica Disabili di Faenza. Il 27 luglio si è tenuta, online e in presenza, l’assemblea dei soci ASDD che ha eletto il nuovo consiglio direttivo. Spinto dall’alta partecipazione al voto e dall’entusiasmo nel proseguire in un’ottica di squadra, il consiglio direttivo si è riunito sabato 1 agosto per procedere alla nomina delle cariche e dei responsabili di settore, questi ultimi come invitati permanenti in consiglio.

Consiglio direttivo e cariche elettive

Un rinnovamento nel segno della continuità con il mandato appena concluso e di un maggior coinvolgimento di genitori e famiglie nel perseguire gli obiettivi societari. Il nuovo presidente dell’Asd Disabili Faenza, eletto per acclamazione, è Pietro Albonetti, padre di un atleta di baskin e nuotatore agonista. Anna Maria Mainetti, presidente uscente e madre di un utente (nuoto e baskin), resta a disposizione dell’associazione come vicepresidente. La candidata con il maggior numero di preferenze, Anna Maria Pazzi (istruttrice di nuoto) entra con il ruolo di tesoriere. Le altre new entry nel consiglio direttivo, composto per statuto da 5 persone, sono: Barbara Mancini (volontaria) come supporto alle attività di fundraising e segreteria; Gian Luca Casadio (volontario del baskin) con l’incarico di responsabile trasporti. Per rafforzare la squadra dell’Asd Disabili, il consiglio ha chiesto un impegno anche al primo dei non eletti:Francesco Cottitto, padre di una nuotatrice agonista ASDD, assume così il ruolo di delegato ai rapporti con l’Associazionismo.

Ruoli di responsabilità di settore

Il consiglio ha approvato all’unanimità le cariche elettive e i ruoli di responsabilità su settori specifici. Confermati i responsabili del settore Nuoto, Andrea Albonetti e Laura Pasqui. La responsabile del settore Baskin resta Cinzia Amorino, mentre Francesca Giorgio subentra a Claudia Pompignoli come responsabile della Ginnastica atletica. Confermato a Daniela Malavolti (volontaria) l’incarico di ufficio stampa dell’Associazione.

ASDD al lavoro per riprendere tutte le attività

Il nuovo consiglio raccoglie fin da subito i frutti del lavoro svolto negli ultimi mesi per poter riprendere tutte le attività sportive da settembre. È infatti in attesa di firmare la c onvenzione annuale con l’Unione dei Comuni della Romagna Faentina che consente di offrire un servizio gratuito in piscina a ragazzi in età scolare e a persone disabili di centri diurni e residenziali. Sempre in convenzione, rientra il servizio di motricità per i bimbi delle scuole d’infanzia, curato dai tecnici dell’ASDD come il servizio in piscina comunale.

Lavori in corso anche per riportare in campo le ragazze e i ragazzi del Baskin. Si stanno definendo proprio in queste settimane gli spazi pubblici e gli orari degli allenamenti per le due squadre della città di Faenza (ASDD Baskin Faenza e ASDD Faventia Baskin).

Tutte le attività sportive e i servizi di attività motorie ( 4 – 65 anni) saranno garantiti in base alle disposizioni sanitarie e alla situazione del Covid-19.

L’Asd Disabili ha sede all’interno della piscina comunale di Faenza; l’ufficio è aperto il lunedì e il mercoledì dalle 10 alle 12. Info e contatti: asdfa@libero.it oppure facebook.com/AsdDisabili