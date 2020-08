Ravenna. Regolamento Polizia Urbana, incontro con il Tavolo delle associazioni imprenditoriali

Si è svolto questa mattina un incontro tra l’Amministrazione comunale di Ravenna e il Tavolo delle associazioni imprenditoriali in merito al regolamento di Polizia Urbana che dovrà approdare in Consiglio comunale. Il confronto è stato valutato dai presenti del Tavolo positivamente e l’Amministrazione ha ascoltato le proposte dichiarando la propria disponibilità ad accoglierle. L’incontro è l’ultimo di una serie che ha permesso di andare ad un confronto sempre produttivo per arrivare ad una versione condivisa del regolamento che indicherà i principi per una buona convivenza civica.