Lidi ravennati. Stabilimenti aperti fino alle 3 di notte per la Notte Rosa, San Lorenzo e Ferragosto

Il comune di Ravenna ricorda che l’ordinanza del sindaco, Michele de Pescale, indica una deroga degli orari di apertura degli stabilimenti balneari e l’orario degli spettacoli, piccoli trattenimenti e manifestazioni autorizzate che i bagni organizzano, nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza vigenti sulle misure di contrasto e contenimento della diffusione del Covid-19.

Potranno, quindi, posticipare la chiusura alle 3 del giorno successivo il sabato 8 agosto, in occasione dell’ultima serata dedicata alla Notte Rosa, il 10 agosto (notte di San Lorenzo), il 14 agosto (vigilia di Ferragosto) e il 12 settembre. In queste serate l’accesso in spiaggia è conseguentemente consentito fino alle 3.