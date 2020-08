Il Festival Strade Blu fa tappa a Brisighella: arrivano i Savana Funk

Brisighella, in questa estate un po’ particolare, non si fa mancare il classico evento dedicato al momento dell’anno in cui le stelle sanno brillare in un modo davvero speciale. Calici sotto le Stelle: le stelle nel Borgo, Sabato 8 Agosto, dalle ore 21.30, si presenterà in una veste diversa, l’esaltazione della qualità del vino, uno dei prodotti migliori della nostra terra che le cantine, unitamente alle strutture ricettive, metteranno in evidenza in questa occasione, ed il consueto appuntamento con la musica di qualità, possibile grazie alla collaborazione con il Festival Strade Blu.

L’evento è parte integrante delle iniziative pensate per la Settimana Rosa (Pink Week) programmata dal 3 al 9 Agosto p.v. in Romagna.

Sabato 8 Agosto, dalle ore 21.30, il Festival Strade Blu fa tappa a Brisighella nella suggestiva cornice dell’Anfiteatro Spada. Grazie al supporto della Pro Loco e dell’Amministrazione Comunale di Brisighella, si rinnova, quindi, la collaborazione con l’evento Calici sotto i Tre Colli: le Stelle nel Borgo.

Forti della partecipazione al Jova Beach Party dello scorso anno, arrivano sul palco del teatro all’aperto di Via Spada, i Savana Funk: la Bologna del jazz elettrico incontra l’Africa in trance da ballo, le percussioni e un funk vitale di colori e pulsazioni. La Savana sale in collina, cambi climatici in vista. Super ospite della serata il percussionista e polistrumentista Max Castlunger.

L’ingresso al concerto, presso il Teatro all’Aperto di via Spada, sarà possibile solo tramite prenotazione, collegandosi al seguente link : https://www.stradeblu.org/events/savana-funk-max-castlunger/

Per informazioni: info@stradeblu.org iat.brisighella@racine.ra.it Tel.0546.81166