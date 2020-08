Auto contro scooter a Porto Corsini, feriti due giovani

Incidente stradale ieri, nella notte tra sabato 8 e domenica 9 agosto, attorno all’1.30. Un’auto e uno scooter modello Vespa si sono scontrati per cause al vaglio della Polizia Locale di Ravenna, intervenuta per i rilievi. Il luogo dell’impatto è via Po, all’incrocio con via Sirotti. È possibile che la dinamica abbia a che fare con un segnale di Stop non rispettato.

Fortunatamente le condizioni dei guidatori dei due veicoli non sono apparse gravi: ad avere la peggio, lo scooterista che poi è stato trasportato con l’ambulanza all’ospedale di Ravenna in codice due di bassa gravità.