Nuovi kit completi per il porta a porta nelle zone nord e sud del forese a Ravenna e delle frazioni di Castiglione, Casemurate, Mensa e Matellica

Proseguono le attività di Hera per migliorare la raccolta differenziata e promuovere una gestione responsabile dei rifiuti sul territorio del Comune di Ravenna.

Nelle zone nord e sud del forese a Ravenna e nelle aree di Castiglione, Casemurate, Mensa, Matellica, a partire da oggi, personale incaricato dalla multiutility provvederà a consegnare ai residenti il kit standard per la raccolta differenziata, composto da contenitori per organico, carta/cartone, plastica, vetro, indifferenziato e dal calendario di raccolta. Il servizio porta a porta non subirà modifiche e le nuove forniture contribuiranno ad agevolarlo.

Gli operatori sono dotati di un tesserino nominativo e non devono chiedere né di entrare in casa né denaro. Per essere certi che si tratti di un incaricato Hera è possibile chiamare il Servizio Clienti Hera al numero verde gratuito 800.862.328 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18).

La distribuzione riguarderà complessivamente 7.890 utenze fra domestiche e non domestiche e proseguirà fino a inizio settembre. Al termine, alle utenze non trovate in casa verrà lasciato un avviso con le indicazioni per ritirare direttamente il kit.

Differenziare correttamente i rifiuti non è semplicemente un obbligo di legge ma rientra in quei comportamenti sostenibili che, se effettuati da tutti i cittadini, contribuiscono notevolmente alla qualità della vita nelle nostre città, alla tutela della bellezza e valorizzazione delle campagne e del territorio.

L’amministrazione comunale e Il Gruppo Hera, lavorando in piena sinergia, si propongono di sostenere e aiutare sempre più i cittadini a migliorare e aumentare la raccolta differenziata, che a Ravenna, attualmente, è attorno al 60%, con l’obiettivo di raggiungere il 70%, come previsto dal Piano Regionale di Gestione Rifiuti.

Buone regole per differenziare i rifiuti

E’ importante ricordare che nel contenitore dei rifiuti indifferenziati va conferito solo ciò che rimane, dopo aver separato bene tutti i rifiuti differenziabili. Inoltre, gli operatori addetti alla raccolta dell’indifferenziato svuoteranno solamente il contenitore consegnato. Uno o più sacchi depositati in strada non saranno prelevati e verranno considerati a tutti gli effetti scarichi abusivi come da Regolamento Comunale.

Alla mail differenziataravenna2021@gruppohera.it, al numero verde 800.862.328 del Servizio Clienti Hera o presso la stazione ecologica sarà possibile richiedere contenitori dedicati per nuclei familiari con elevato numero di componenti o in caso di esigenze particolari certificate, ad esempio la presenza di persone che utilizzano prodotti sanitari assorbenti.