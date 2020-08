Faenza. La poetessa Rossella Renzi apre il concerto “Classico e Jazz” al Festival InTempo

Giovedì 27 agosto, alle 21.00 presso la Chiesa del complesso ex Salesiani di Faenza, la poetessa Rossella Renzi aprirà con i suoi versi editi e inediti il doppio concerto: “Classico e Jazz” a cura dei solisti dell’Accademia Marco Allegri, con musiche di Mozart, Paganini, Ellington. I testi della poetessa tratteranno il tema della fragilità: una condizione che caratterizza lo stare al mondo e le dinamiche sentimentali e relazionali.

Il Festival InTempo è un progetto a cura del Maestro Donato D’Antonio e della Scuola di Musica Sarti, in collaborazione con Independent Poetry per la poesia.

Biografia Rossella Renzi vive a Conselice e svolge la professione di insegnante.

Ha pubblicato in versi: I giorni dell’acqua (L’arcolaio, 2009), Il seme del giorno (L’arcolaio, 2015) con la prefazione di Gian Mario Villalta, finalista al Premio Carducci e 2^ classificato al premio internazionale Luigi Di Liegro; Dare il nome alle cose (Minerva, 2018), menzione di merito al Premio internazionale Luigi Di Liegro.

Di recente ha curato il volume Argo 2020 L’Europa dei poeti pubblicato nel giugno 2020 per gli Argolibri.

Nel 2018 per la collana Gialla Saggi di Pordenonelegge esce l’E-Book Dire fare sbocciare. Laboratori di poesia a scuola.

Dal 2003 è redattrice di «Argo – Rivista d’esplorazione» (www.argonline.it) e per la casa editrice Argolibri dirige la collanaTerritori.

Dal 2018 è redattrice del Blog “Poesia del nostro tempo”.

È tra i curatori del volume L’Italia a pezzi. Antologia dei poeti italiani in dialetto e in altre lingue minoritarie (Gwynplaine, 2014), di Argo, Poesia del nostro tempo – Annuario 2015 e 2016, (Gwynplaine) e di Argo – Confini (Istos, 2018).

Per la Casa Editrice Kolibris ha curato il blog “Donne in poesia” e ha lavorato alla realizzazione del blog www.ipoetisonovivi.com.

Numerosi sono gli interventi su riviste di critica e letteratura come Graphie, Atelier, La Mosca di Milano, Clandestino, Farepoesia, Land, Le voci della luna, Il sarto di Ulm.

Per Radio Sonora (Community Web) conduce il programma “Conversazioni in poesia” e collabora con l’Associazione faentina INDEPENDENT POETRY (http://www.independentpoetry.org).

Realizza progetti con artisti di vario tipo, per approfondire il dialogo tra la poesia e le diverse forme espressive.