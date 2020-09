Casola Valsenio: approvato ordine del giorno sui danni da selvaggina nei castagneti

Approvato all’unanimità dal Consiglio comunale un ordine del giorno sui danni da selvaggina nei castagneti:

“Il Consiglio comunale di Casola Valsenio, riunito in data 28 luglio 2020, considerata l’importanza e il rilievo economico del settore castanicolo per le imprese agricole della Valle del Senio e più in generale delle aree appenniniche della Regione, facendo proprie le posizioni espresse in diverse occasioni dalle Organizzazioni Professionali Agricole del territorio, intende evidenziare alla Regione Emilia-Romagna la necessità di introdurre una modifica per il pagamento di danni da selvatici che tenga conto delle caratteristiche e delle condizioni particolari e specifiche della castanicoltura. Le attuali disposizioni prevedono infatti l’obbligatorietà delle azioni di prevenzione per ottenere il risarcimento dei danni da fauna selvatica; principio che se si può ritenere valido per la gran parte delle coltivazioni ma che risulta inapplicabile sui castagneti da frutto, localizzati prevalentemente in zone impervie e montuose. Tutto ciò premesso, il Consiglio comunale di Casola Valsenio chiede la modifica delle disposizioni in essere sulla obbligatorietà della prevenzione per il diritto al risarcimento del danno nei castagneti ricadenti nei territori montani”.

L’ordine del giorno è stato inviato all’Assessorato regionale Agricoltura e, per conoscenza, alle Organizzazioni professionali agricole.