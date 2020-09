EuRoPe Next. Il Comune di Cervia cerca 20 ragazzi/e per supportare progetti su Cittadinanza Europea e Diritti Umani

Il Comune di Cervia è partner di EuRoPe NEXT – Percorsi sull’Europa in Romagna e il futuro dell’UE e promuove il bando (scadenza 4 ottobre) finalizzato alla selezione di 20 giovani interessati a svolgere esperienze di volontariato nell’ambito dei progetti 2020 promossi dall’Assessorato Politiche Europee e Cooperazione Internazionale del Comune di Ravenna.

La partecipazione al progetto viene riconosciuta come credito formativo dal Dipartimento Beni Culturali dell’Università di Bologna per gli studenti dei Corsi di laurea I-Contact e Società e Culture del Mediterraneo; è inoltre in corso di approvazione il riconoscimento per studenti di altri Corsi di laurea del Campus di Ravenna dell’università di Bologna.

I volontari selezionati opereranno nell’ambito di uno dei seguenti team:

1. TEAM DI PROGETTO EuRoPe NEXT – Percorsi sull’Europa in Romagna e il futuro dell’UE: A.C.E. AMBASCIATORI DELLA CITTADINANZA EUROPEA Il gruppo si occuperà, insieme ad operatori esperti, della co-progettazione di varie tipologie di Laboratori sulla cittadinanza europea, poi sarà chiamato alla partecipazione a 4 laboratori intergenerazionali di confronto tra giovani e anziani; alla co-conduzione a turno di laboratori con ragazzi di 15-18 anni (4 via web con giovani di diversi paesi UE e una sessione di simulazione del parlamento europeo); alla co-conduzione a turno di 4 laboratori con partecipanti di diverse nazionalità europee ed extra-europee. Il progetto EuRoPe NEXT – Percorsi sull’Europa in Romagna e il futuro dell’UE è promosso dal Comune di Ravenna, candidato a co-finanziamento della Regione Emilia-Romagna e sarà realizzato insieme a Coop. Soc. Libra, Coop. Soc. Villaggio Globale ed enti pubblici e privato dell’intero territorio provinciale, tra i quali il Comune di Cervia.

2. TEAM DI PROGETTO IL MONDO INTORNO III edizione: LA.D. LABORATORIO DI DIRITTI Il gruppo si occuperà insieme ad operatori esperti, della co-progettazione e co-conduzione di un percorso di educazione alla pace rivolto a ragazzi di età compresa tra i 10 e i 14 anni in ambito scolastico; Il progetto Il Mondo Intorno III Edizione, candidato a co-finanziamento dalla Regione Emilia-Romagna e realizzato in partenariato Amnesty International e con la supervisione scientifica di Università di Bologna – Campus di Ravenna – Dipartimento di Beni Culturali.

Requisiti: Possono partecipare all’invito i/le giovani di qualsiasi nazionalità che al momento della presentazione della domanda: – abbiano compiuto il 18° e non superato il 29° anno di età; – non abbiano in corso con il Comune di Cervia, Comune di Ravenna e i citati enti partner dei progetti rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell’anno precedente di durata superiore a tre mesi, – siano residenti o domiciliati – anche temporaneamente – nel territorio di Ravenna e provincia.

Scadenza iscrizioni: 4/10/2020.

Per ogni altra informazione e/o approfondimento link di informa giovani