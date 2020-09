Farini Social Week Ravenna: torna la festa del quartiere tra incontri, laboratori e mostre

Torna anche quest’anno dal 3 al 10 ottobre la Farini Social Week, la quarta edizione della settimana di iniziative, eventi, laboratori e mostre, realizzata da CittAttiva per conoscere, far conoscere, animare e vivere in armonia il quartiere Farini, che si estende tra la Rocca Brancaleone e il Museo d’Arte, tra la stazione ferroviaria e via Diaz.

“E’ un evento che saluto con rinnovata emozione – afferma l’assessora alle Politiche giovanili e all’Immigrazione Valentina Morigi – perché celebra la socialità e i rapporti di fiducia e buon vicinato che è importante recuperare, pur con le dovute precauzioni sanitarie, dopo il lockdown. Auguro a tutti di partecipare alla festa con lo spirito di solidarietà e condivisione che l’ha ispirata e che la rende molto attesa ormai da quattro anni”.

In rispetto alle normative anti-Covid, le iniziative sono pensate per poter essere fruite da tutti in sicurezza e serenità, ma l’idea alla base della rassegna non cambia: sono infatti gli stessi cittadini a essersi attivati per la realizzazione degli eventi, poiché lo spirito della festa risiede nella cittadinanza attiva e nella collaborazione, ora più che mai. Conoscersi tra vicini di casa e di quartiere, instaurare relazioni e connessioni tra il quartiere e la città, stare insieme, organizzare attività, prendersi cura degli spazi, sono alcune delle azioni che, messe in pratica quotidianamente, possono aumentare la qualità della vita all’interno di un quartiere e di una città tutta.

CittAttiva e il Comune di Ravenna ringraziano tutte le realtà e le persone che hanno collaborato per la realizzazione della festa, in particolare: il Museo d’Arte di Ravenna, il CEAS del Comune di Ravenna, Hera, Acer Ravenna, l’Ordine degli Architetti, la Biblioteca Classense, Nati per Leggere, la Cooperativa Sociale San Vitale, Consorzio di cooperative sociali Solco, FIAB Ravenna, Home Movies, La Leche League, Legambiente, Ravenna a Treb, Roccalab, Sguardi in camera, Sportello ESC, Eleonora Savorelli, Federico Minghetti e Giulia Filipponi il Mercato Contadino di Viale Farini, Grinder Coffee Lab, Libreria Dante, Pallavicini 22 Art Gallery, Cowboys & Angels asd, SpazioKaruna, You and Me, Takadum, Vidya Yoga Ravenna, White Tiger asd, Laura Rambelli, Andrea Pola, Tommaso Martines, Michela Mangani, Massimiliano Venturi e Valentina Plazzi.

Ulteriori informazioni e aggiornamenti sulla pagina facebook CittAttiva Ravenna

Programma

Sabato 3 ottobre 2020

10.30 Giardini Speyer – Puliamo il mondo

Due ore a spasso per il quartiere a far pulizia. Noi portiamo guanti, sacchi, raccoglitori di rifiuti.

In collaborazione con Legambiente.

12.30 Giardini Speyer – I telai di Galla Placidia

Installazione artistica fra gli alberi dei giardini Speyer di Laura Rambelli

14.30 Rocca Brancaleone – SportInGarden 3a edizione

Vieni a provare e vedere le attività delle associazioni sportive della città: Yoga mamma/bimbi/ragazzi/in gravidanza, Pilates, Armonizzazione Musicale, Tai Chi, balli sportivi, ballo country, musica e danza africana, In collaborazione con RoccaLab, SpazioKaruna, Cowboys & Angels asd, Takadum, You and Me, Vidya Yoga Ravenna, White Tiger asd

15.45 Piazzale Farini – Sottocasa 2.0: film di famiglia, fotografie, racconti in bicicletta.

Sguardi in camera vi porta in bicicletta per scoprire attraverso i film amatoriali e di famiglia degli anni ‘50 e ‘60 come è cambiato il quartiere e il centro. Prenotazione obbligatoria al 339.3311442; in collaborazione con: Comune di Ravenna, Ordine degli Architetti, Cooperativa San Vitale, FIAB Ravenna, ACER Ravenna, Home Movies

18 Rocca Brancaleone – Volto Rivolto Stravolto. Alla ricerca di se stessi attraverso gli altri

Inaugurazione della mostra personale di Andrea Pola, a cura di Eleonora Savorelli in collaborazione con Federico Minghetti e Giulia Filipponi. La mostra sarà visitabile fino al 10 ottobre dalle 18 alle 23.

18.30 Giardini Speyer – proiezione di vedute della città attraverso film di famiglia, sonorizzata dal vivo da Massimiliano Renzi (Clash Disko) e a seguire Pic nic al parco ai Giardini Speyer (a cura di Grinder Caffè). Info e prenotazioni menu al 339.3311442

Domenica 4 ottobre 2020

11-12.30 Pallavicini22 Art Gallery, viale Pallavicini 22 – Finissage della mostra I luoghi della mia mente di Tommaso Martines, a cura di Vincenzo Cignarale. Info: 349.5706280

17-20 Pallavicini22 Art Gallery, viale Pallavicini 22 – Finissage della mostra I luoghi della mia mente di Tommaso Martines a cura di Vincenzo Cignarale. Info: 349.5706280

Martedì 6 ottobre 2020

10 CittAttiva, Via Carducci 14 – L’allattamento si prende cura delle mamme, dei bambini e del pianeta

Incontro de La Leche League Italia con informazioni e sostegno per chi allatta e chi desidera allattare il proprio bambino. Prenotazione obbligatoria 349.1026731

15 viale Farini – Vieni al Mercato Contadino!

Gusta le stuzzicherie dal mercato contadino, prendi il ricettario di quartiere edizione 2020 e gioca un po’ con il clown!

Giovedì 8 ottobre 2020

15 Via Venezia 26 – Sportello ESC per giocatori d’azzardo patologici e famigliari

Open day per insegnanti, educatori, operatori sociali, allenatori, persone curiose: può succedere a tutti di “ammalarsi” di gioco d’azzardo; tutti possono aiutare familiari o amici in questa situazione. Quand’è che si gioca “troppo”? Per saperne di più…

17 Giardini Speyer – Letture animate a cura di Nati per Leggere

In collaborazione con Libreria Dante. Numero limitato, prenotazione obbligatoria a cittattiva@comune.ra.it oppure 3429080614

Venerdì 9 ottobre 2020

17 Altre storie: passeggiando insieme da Porta Serrata con Carla Braggion del gruppo facebook Ravenna a Tréb. Posti limitati, prenotazione obbligatoria al 320.2213952

Sabato 10 ottobre 2020

10 CittAttiva, Via Carducci 14 – Andiamo insieme al MAR

Per il gruppo ingresso a pagamento, ma visita guidata gratuita alla mostra di Paolo Roversi.

In collaborazione con MAR. Iscrizione obbligatoria: scrivendo a cittattiva@comune.ra.it oppure al 349.6481710

15 CittAttiva, Via Carducci 14 – Housing First: prima la casa

Vieni a scoprire Housing First attraverso il gioco Housing Cards e il documentario The passengers. Housing First è un metodo di contrasto all’homelessness e di consolidamento della stabilità abitativa, che basa sulla casa e sull’autonomia i propri principi fondamentali. A cura del Consorzio di Cooperative Sociali SolCo

16 Giardini Speyer – Sganapino contro il Vampiro

Torna il nostro burattinaio preferito Massimiliano Venturi per concludere la rassegna Burattini alla Riscossa

18 Pallavicini22 Art Gallery, viale Pallavicini 22 – Apertura della mostra di Michela Mangani, Forme del fuoco e dell’acqua, a cura di Vincenzo Cignarale. Info: 349.5706280