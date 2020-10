All’ITIS Nullo Baldini di Ravenna inaugurata l’attrezzatura sportiva all’aperto

E’ stata inaugurata, quest’oggi venerdì 30 ottobre, presso l’ITIS nulla Baldini di Ravenna, una nuova attrezzatura sportiva all’aperto.

“Un’attrezzatura ecologica finalizzata allo svolgimento di precisi esercizi fisici da svolgersi negli spazi aperti della nostra scuola, la cui realizzazione è stata pianificata nel corso degli ultimi mesi estivi, prima della “ripartenza” dello scorso 14 settembre, e il cui montaggio è stato finalmente portato a termine nei giorni scorsi – spiegano dall’ITIS – . E’ stata ovviamente già realizzata, dopo l’effettivo collaudo, qualche prova di questa attrezzatura con gli studenti delle nostre classi, durante le ore di insegnamento della disciplina di Scienze Motorie; tuttavia si è pensato ad una vera e propria inaugurazione per consegnare ufficialmente la struttura realizzata agli studenti, alle loro famiglie, ai docenti e al patrimonio culturale dell’intera città di Ravenna, in modo anche da segnare in senso positivo e fiducioso la direzione verso la quale orientare quotidianamente l’impegno e il lavoro di tutti”.