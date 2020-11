Cervia. Dino Cellini, ex candidato sindaco, lascia il gruppo Lega di Salvini in Consiglio

Dino Cellini si è dimesso dal gruppo Lega per Salvini in Consiglio comunale a Cervia ed ha lasciato anche l’incarico di consigliere. La notizia è riportata sul Corriere di Romagna, in edicola quest’oggi 5 novembre, nelle pagine della cronaca di Cervia. Cellini, che nel maggio 2019 era stato il candidato sindaco del centro destra cervese, ha spiegato che si è trattato di una scelta sofferta e di aver deciso di dimettersi per lasciare spazio ad altri. A rappresentare la Lega in consiglio comunale restano quindi Puntiroli, Monti, Versari, Salomoni mentre potrebbe essere Monica Garoia, prima dei non eletti, a subentrare a Cellini.