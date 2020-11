Spaccata nella notte, tra martedì 10 e mercoledì 11 novembre, al bar del Parco Teodorico di Ravenna. I ladri si sarebbero intrufolati nel locale spaccando la finestra posta sopra la porta sul retro che dà accesso alla cucina. Dopo essere entrati, si sono diretti nella stanza principale per mettere mano al registratore di cassa, al cui interno però non hanno trovato nulla: i titolari infatti avevano portato via anche il fondo cassa. Diversi i danni arrecati al bar, oltre a vetri ed armadietti rotti, infatti, i ladri si sarebbero dati alla fuga, per fortuna a mani vuote, forzando le due porte principali. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato per i rilievi di legge. “Nonostante i danni subiti e un po’ di scoraggiamento, oggi siamo regolarmente aperti” informano i titolari del bar su Facebook.







Alcune immagini pubblicate sulla pagina Facebook del bar