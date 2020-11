Linea Rosa Ravenna. Partito il conto alla rovescia per il lancio del progetto #Laretepuò

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, da anni il Centro Antiviolenza di Ravenna propone iniziative di sensibilizzazione. Quest’anno l’emergenza sanitaria ha imposto la modalità online ma il messaggio è sempre lo stesso: insieme uscirne si può.

Il progetto video #LARETEPUÒ nasce e si sviluppa come uno strumento semplice e diretto per dare voce a protagonisti/e della rete di sostegno, nel tentativo di rendere visibile l’intero sistema che supporta il lavoro quotidiano del Centro Antiviolenza di Ravenna.

La presentazione del progetto è prevista nell’ambito della rassegna Una Società Per Relazioni, organizzata dal Comune di Ravenna, ed in programma mercoledì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Due i momenti di incontro virtuali: un appuntamento online tra addetti/e ai lavori alle 17:30, a cui seguirà un evento Facebook alle 21:00 con la condivisione di una sintesi di quanto emerso nel pomeriggio.

Durante il primo incontro sono previsti gli interventi della presidente di Linea Rosa ODV Alessandra Bagnara, dell’Assessora alle Politiche e Culture di Genere Comune di Ravenna Ouidad Bakkalì, del Sindaco Comune di Ravenna Michele De Pascale e dell’Assessora Regionale alle Pari Opportunità Barbara Lori, che commenteranno lo spot riassuntivo del progetto, presentato in anteprima ai/alle presenti alla teleconferenza.

Il video raccoglie brevi estratti delle interviste effettuate a ventidue professionisti/e appartenenti a Istituzioni, forze dell’ordine, dirigenti e operatori dei servizi sociali e sanitari, associazioni, magistratura e avvocatura, che insieme mandano un messaggio di incoraggiamento alle donne, raccontando la propria attività sul campo all’interno del sistema di aiuto.

“Penso sia un modo immediato ed efficace per ribadire alle donne che hanno subito maltrattamenti che possono essere sostenute e accompagnate nel loro percorso di uscita dalla violenza da una solida rete di sostegno”, dichiara la presidente di Linea Rosa Bagnara.

#LARETEPUÒ è un’iniziativa voluta e realizzata da Linea Rosa, con il patrocinio del Comune di Ravenna, la media partnership di Settesere, la produzione video di Les Bompart Produzioni e le musiche di Officina della Musica.