Scatole di Natale. Al via il progetto di solidarietà dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia di Marina di Ravenna

Un progetto di solidarietà per dare un po’ di gioia ai più indigenti in questo periodo strano e difficile ma pur sempre natalizio. E’ questo l’obbiettivo di Scatole di Natale, progetto promosso dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, con sede a Marina di Ravenna.

I doni sono indirizzati a persone bisognose che vivono in condizioni di indigenza o che attraversano un momento difficile della loro vita: famiglie numerose, genitori single, pensionati, bambini che vivono in strutture protette e adulti con problemi di salute o con handicap. “Per loro un pacchetto regalo rappresenta un dono straordinario che ricorderanno a lungo con piacere. Coloro che ricevono il regalo di solito sono molto toccati dal fatto che qualcuno abbia pensato a loro e che abbia preparato un pacchetto con oggetti utili e, per loro, molto preziosi. Spesso i destinatari dispongono di mezzi finanziari molto modesti e si possono permettere solo il minimo indispensabile: spesso non possono permettersi prodotti per l’igiene personale, articoli per la scuola o giocattoli per i loro figli – spiegano dall’Associazione -. I pacchetti permettono di instaurare una relazione speciale tra chi invia e chi riceve il regalo. La nostra iniziativa offre la possibilità di portare un aiuto pratico e di migliorare concretamente la vita di persone bisognose”.

Dove portare i doni? Possono esser consegnati alla referente Simona Stranieri ( cell. 393 0720600) dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia che raccoglierà le scatole dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:30 presso uffici in Piazzale della Marina,1 Marina di Ravenna. Le scatole saranno donate a tutti i partecipanti il 24/12/20 ore 10 presso gli uffici Anmiravenna, piazzale della Marina,1 Marina di Ravenna.

“Il gesto costa pochissimo, il tempo dedicato non è niente ma la resa e la felicità di chi riceverà in dono queste scatole sarà immensa – conclude Simona Stranieri Consigliere territoriale PRI Area “Del Mare” -. Facciamo una cosa bella da ricordare in quest’anno 2020 catastrofico e aiutiamo chi ne ha più bisogno a festeggiare il periodo natalizio con il cuore un po’ più leggero!”