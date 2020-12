Arriva il primo talk online di CittAttiva Ravenna con le associazioni e le realtà del territorio

Il talk online La città è ancora aperta è una rassegna settimanale organizzata da CittAttiva Ravenna, il centro di partecipazione civica e di cittadinanza attiva del Comune.

Il primo appuntamento è fissato per oggi, venerdì 11 dicembre, alle 18,30, con Sguardi in Camera aps, in collegamento con la pagina facebook di CittAttiva Ravenna.

La rassegna è promossa in collaborazione con le realtà che utilizzano la sede e che collaborano col servizio per il benessere della zona, della città e dei cittadini.

Prima dell’ emergenza legata alla pandemia da Covid-19, la sede di CittAttiva era vissuta “in pianta stabile” da sette organizzazioni e una dozzina di realtà, con frequentazione settimanale, degli spazi di via Carducci 14. Con ognuna di loro gli operatori di CittAttiva hanno stretto una buona conoscenza, stima e collaborazione

Affinché la conoscenza sia reciproca e corale tra tutte le realtà con cui il servizio collabora, spiegano dal Comune, vengono organizzati incontri periodici “per condividere le attività programmate dal servizio, affrontare eventuali bisogni e ricevere aggiornamenti sulle loro attività, spesso in continuo fermento. Questi incontri sono spesso occasioni per le realtà di affinare la conoscenza di molti progetti in essere sul territorio e creare nuove collaborazioni reciproche. Sono diversi gli esempi di progettazioni nate dopo l’ascolto e la conoscenza tra tutte le realtà che collaborano col servizio: il restauro della pista delle biglie al parco Teodorico, le rassegne itineranti in città, formazioni, eventi alla Rocca Brancaleone o ai giardini Speyer sono solo alcune”.

In questo periodo dell’anno il servizio ha sempre organizzato l’aperitivo di Natale, ma non essendo possibile incontrarsi, CittAttiva ha deciso di creare una rubrica settimanale di appuntamenti con dirette facebook dalla pagina di CittAttiva Ravenna in cui ogni realtà ha l’opportunità di raccontarsi e di raccogliere domande, spunti, richieste di eventuali collaborazioni con altri servizi e cittadini che avranno l’opportunità di conoscere le diverse attività portate avanti da CittAttiva.

Seguiranno gli appuntamenti di mercoledì 16 con Lucertola Ludens e venerdì 18 con Malva odv sempre alle 18.30.