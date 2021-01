Prossimo Dpcm: Emilia Romagna a rischio zona rossa, ecco perché

Con il prossimo Dpcm, che entrerà in vigore dal 16 gennaio, c’è la possibilità che cambino i parametri in base ai quali le regioni italiane vengono posizionate nelle varie fasce di rischio (le ormai conosciute zona gialla, arancione e rossa).

Secondo questi nuovi parametri, al momento ancora in discussione e di cui si parlerà in maniera approfondita nella riunione di domani tra Governo e Regioni, la zona rossa scatterebbe nelle regioni in cui l’incidenza settimanale è di 250 casi Covid ogni 100mila abitanti.

Al momento l’incidenza dell’Emilia-Romagna è di 242,44 casi ma, visto che questi dati sono relativi alla settimana dal 28 dicembre al 3 gennaio e che in base alle stime degli esperti potrebbero andare in peggioramento nel prossimo monitoraggio, la nostra Regione è dunque a rischio di finire nella zona rossa se questi parametri verranno attuati.