Nasce MemoRavenna. Una wikipedia ravennate per scoprire la storia della città

E’ on line memoravenna.com. Il 15 gennaio 2001 nasceva Wikipedia, la nota enciclopedia on line libera, collaborativa e gratuia, e oggi 1l 15 gennaio 2021 nasce a memoravenna.com. Obiettivo? Rendere fruibili a tutti, studiosi e non studiosi, informazioni sulla storia di Ravenna.

“Di siti per turisti ce ne sono già tanti, Memoravenna nasce per essere una fonte di informazione per chi voglia conoscere la storia della città attraverso fonti e informazioni di alto livello” spiega Paola Novara, studiosa presso il Polo museale dell’Emilia Romagna, esperta di storia e archeologia del territorio ravennate, e tra le ideatrici del progetto Memoravenna.com assieme al ravennate Enzo Dal Monte, che ne ha sviluppato gli aspetti tecnici.

“Il principio alla base del sito è quello di wikipedia – prosegue la Novara -. E’ un progetto in evoluzione dove le informazioni saranno implementate da chi vorrà inserire nuovi dati. E’ una prima ossatura che crescerà nel tempo.”

“La consultazione è semplice e suddivisa per categorie (dalle bibliografiche alle informazioni storiche, legate ai personaggi che hanno realizzato studi storici su Ravenna ndr ) e speriamo che siano tante le persone interessate a navigare tra le nostre pagine, sia come lettori sia come esperti di storia di Ravenna” prosegue la Novara.

“L’obbiettivo non è quello di realizzare un sito con informazioni turistiche, ma di diventare un riferimento per gli studiosi. Una piattaforma con informazioni storico-scientifico sulla città di Ravenna” sottolinea, spiegando che ad oggi sono diversi gli esperti che hanno aderito al progetto, ognuno con una propria specializzazione chi in architettura, altri in epigrafia, arte o storia del folclore.

Una sezione interessante è quella dedicata alle immagini: qui verranno raccolte cartoline e fotografie raffiguranti gli edifici di culto: “ciò che vogliamo realizzare è una ricca galleria di immagini con didascalia e informazione storica sul contenuto, così da fornire un riferimento cronologico sul monumento. sulla sua storia e sulla sua trasformazione”.

La Novara, concludendo, invita coloro che avessero fotografie dei monumenti di Ravenna, immagini “libere” (prive di copyright) e significative da un punto di vista storico a condividerle attraverso memoravenna.com