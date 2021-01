26enne di Ravenna muore nella notte dopo essere caduto dal tetto della scuola

Un 26enne di Ravenna, Andrea Collinelli, è morto dopo essere caduto dal tetto dell’Istituto Tecnico “Nullo Baldini”, nella notte tra mercoledì 20 e giovedì 21 gennaio. La notizia è riportata oggi, 21 gennaio, sul sito online del Corriere Romagna. La polizia sta indagando sulla tragica vicenda.

Il ragazzo era molto legato all’amico Christian Vernocchi, l’operaio 26enne morto alla discarica Hera di Cervia dove si trovava per lavoro, lo scorso 14 gennaio. “Separati mai” scrive in un post Facebook di alcuni anni fa Andrea Collinelli pubblicando la foto insieme all’amico Christian Vernocchi. Non è ancora chiaro se ci sia un collegamento fra i due fatti: non si esclude che Andrea abbia compiuto un gesto estremo, gettato nello sconforto più grande dalla morte dell’amico.

Se disponibili, seguiranno aggiornamenti.