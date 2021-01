Il 30 gennaio incontro di Coordinamento per la Democrazia costituzionale per chiedere una nuova legge elettorale

Sabato 30 gennaio, alle ore 10, il Coordinamento per la Democrazia costituzionale dell’Emilia Romagna terrà un incontro su https://global.gotomeeting.com/join/600668701 per chiedere “una nuova legge elettorale proporzionale per la democrazia, per l’Italia”.Presiede Francesco Di Matteo, introduce Mauro Sentimenti e conclude Maria Paola Patuelli. Intervengono:

FELICE BESOSTRI Avvocato e docente di Diritto Pubblico;

LORENZA CARLASSARE Prof.ssa Emerita dell’Università di Padova;

GIANFRANCO PASQUINO Prof. Emerito dell’Università di Bologna.

Sono stati invitati a partecipare, con propri interventi, parlamentari di LeU, M5S e PD.

“I partiti, per convincere gli italiani a votare per il taglio del Parlamento, si erano impegnati ad approvare, prima del referendum, una nuova legge elettorale. Non fecero in tempo. Allora dissero. La faremo subito dopo il referendum. Non lo hanno fatto. La settimana scorsa – dichiarano dal Comitato per il No, Salviamo la Costituzione Ravenna – Giuseppe Conte, in Parlamento, ha affermato che una nuova legge elettorale proporzionale era dovuta, quindi imminente. Ora, da più parti e per ragioni diverse, si parla di elezioni anticipate.”

“Ci chiediamo. Di nuovo con il Rosatellum, legge elettorale di evidente incostituzionalità, per un Parlamento rimpicciolito, e con collegi elettorali, unico aggiustamento fatto dopo il taglio, che mortifica la rappresentanza? Il nostro è un NO netto e indignato. Stiamo promuovendo – proseguono dal Comitato- ovunque è possibile e con i mezzi che la pandemia ci consente, incontri on line per informare e discutere. Per lanciare un allarme che va indirizzato a chi è in Parlamento. Non ci accontentiamo del nostro preoccupato scontento. Abbiamo invitato a questo nostro incontro i Parlamentari eletti in Emilia Romagna.”

“Per ora ha accolto il nostro invito l’onorevole Fornicini del M5s, relatore del disegno di legge sulla nuova legge elettorale proporzionale, che parteciperà all’incontro e al dialogo. Ci auguriamo che altri parlamentari lo seguano. Vedremo chi ci presterà ascolto, chi darà, o meno, importanza a cittadine e cittadini che la Costituzione la prendono sul serio e sentono il dovere della partecipazione attiva. La politica o vive ogni giorno, o perde di senso, se viene evocata solo nelle campagne elettorali. Chi ha dubbi in merito, legga la Costituzione” concludono dal Comitato per il No, Salviamo la Costituzione Ravenna.