La spesa a domicilio di Tulips, il Supermercato online ‘puro’, arriva anche a Ravenna

Da Lunedì 1 Febbraio la spesa a domicilio di Tulips arriva a Ravenna. Tulips inaugura il terzo Dark Store di prossimità per la spesa online. Dopo Forlì-Cesena e l’apertura nell’Ottobre scorso di Rimini, la start-up nata nel 2016, servirà quasi tutta la provincia di Ravenna (ad eccezione del comune di Cervia che continuerà ad essere servito dal Dark Store di Forlì-Cesena). Tutti i giorni, dal Lunedì al Sabato, dalle 8 alle 20, le consegne partiranno dal magazzino di Via Paolo Frisi n. 70 e saranno effettuate in giornata, in un massimo di tre ore.

“È stato un anno fondamentale, un momento che a tutti in generale ha permesso di fermarsi e riflettere su quello che siamo” spiega Enrico Martini, CEO di Tulips – “dobbiamo ridisegnare e pensare ad un futuro migliore. Quando siamo nati nel 2016 nella soffitta di casa ci siamo fatti trasportare dall’idea di creare qualcosa che migliorasse la vita delle persone. Ci siamo chiesti come le famiglie potessero continuare a fare ciò che amavano, dedicarsi a cose che si stavano perdendo, come cucinare insieme o leggere un libro o stare con i propri figli, nonostante il lavoro. Non siamo nati nel mezzo di una pandemia globale solo per sfruttare l’opportunità del momento, c’eravamo già da tempo e sempre di più vogliamo affermarci come qualcosa di rivo-luzionario, che ha a cuore la vita delle persone”.

Ma Cos’è Tulips?

Tulips, spiegano, “non è come tutti gli altri servizi di spesa online, si tratta infatti del primo Supermercato online puro d’Italia, e questo rende il servizio non replicabile. Il sistema integrato della start-up stravolge infatti lo status quo dell’organizzazione tradizionale di un Supermercato, e rende possibile una gestione al minuto di tutti i prodotti della filiera alimentare. Oltre 7.000 prodotti e referenze online, dei quali una grandissima maggioranza nel reparto fresco e freschissimo. Non solo: ogni prodotto della linea del fresco, e del banco gastronomia vengono preparati al momento, per garantire al cliente un prodotto sempre super fresco, ed al pianeta zero sprechi. Tulips è infatti amica dell’ambiente perché è capace di creare economie circolari su larga scala di fatturato: tutto il packaging utilizzato è riciclabile, ed è possibile renderlo alla spesa successiva recuperando il 100% dell’importo pagato. Soprattutto Tulips significa migliorare la vita delle persone, offrendo la cosa che ha più valore al mondo: il tempo”.

Tulips è inoltre “un Supermercato che aiuta e valorizza il locale: oltre il 40% del fatturato proviene da produttori locali: la frutta e la verdura sono quelle del mercato ortofrutticolo, la macelleria, la pescheria e la carne quelle delle botteghe di paese”.

“Si parla molto di stimolare il commercio locale, ma il dato di fatto è che riuscire a tagliare gli intermediari e lavorare in modo continuativo con gli attori locali è molto difficile” continua Martini. “Riusciamo a differenziarci nel mercato con gli stessi prezzi delsSupermercato, anzi ancora più bassi: la nostra filosofia è “prezzi convenienti sempre”. Poche promozioni accattivanti e specchietti per le allodole: ci teniamo che la convenienza sia costante nel tempo, e a differenza dei nostri competitor che rialzano i prezzi dei prodotti online o mettono costi di consegna elevati, da noi la consegna è gratuita sopra i 49 € di spesa. Perché la spesa su Tulips è qualcosa che si fa tutte le settimane, per sempre.”

Tulips è anche “una scommessa nei giovani: oggi conta più di 50 dipendenti, oltre il 90% under30. Giovani sì, ma con un pensiero già da grande azienda: i fattorini non sono rider sottopagati senza alcun diritto sindacale ma persone regolarmente assunte e corrieri professionisti”.

“Cerchiamo di favorire il lavoro giovanile che conta oggi più di 3 milioni di disoccupati in Italia. Vogliamo anche trasmettere una speranza, ovvero che l’imprenditoria giovanile possa tornare ad essere un fattore di innovazione dell’economia del nostro paese, rinnovando e innestando nuova linfa nel tessuto imprenditoriale. Tulips è una storia italiana di provincia e lo sarà per sempre, perché è necessario infondere nei giovani l’idea che si può tornare a fare innovazione nelle nostre città natali e non occorre sempre andare nella Silicon Valley.”

Il supermercato è già attivo, ma “sarà possibile ritirare o ricevere a domicilio la propria spesa dal 1 Febbraio. È comunque già possibile pre-ordinare la spesa anche per Lunedì: il servizio di preparazione dell’ordine è completamente gratuito, pertanto la modalità di ritiro in negozio non ha alcun costo supplementare, mentre il servizio di consegna a domicilio ha un costo di 3,99 € su qualsiasi zona richiesta. I Comuni serviti saranno Ravenna, Alfonsine, Bagnacavallo, Castel Bolognese, Cervia, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Russi e Solarolo. In occasione del lancio di Ravenna tutti coloro che faranno un ordine di almeno 49€ entro il 28 Febbraio, otterranno automaticamente la consegna a domicilio in regalo per un anno”.