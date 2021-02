Hera: al via i lavori di rinnovo sulla rete idrica di alcune vie di Castel Bolognese

Hera informa che, nell’ambito delle attività di rinnovo delle reti idriche, prendono il via da oggi, lunedì 1 febbraio, i lavori su alcuni tratti delle vie Ravenna, dall’incrocio che va da via Giuseppe Mazzini a via 1° Maggio a Castel Bolognese.

L’intervento, che durerà oltre un mese, è propedeutico alla demolizione del pensile che avverrà tra alcuni mesi ed è atto a migliorare in modo significativo l’impiantistica del sistema delle reti locali attraverso la sostituzione di circa 90 metri di condotte di distribuzione e di circa 60 m di adduzione con nuove condotte in PVC del diametro di 200 mm.

Le condotte saranno posate in parte sulla carreggiata di via Ravenna, dall’incrocio con via 1° Maggio all’incrocio con via Mazzini, e in parte all’ interno della pista ciclabile in via 1° Maggio dall’ incrocio con via Ravenna per una lunghezza di circa 25 metri.

Per preparare il cantiere e svolgere i lavori, in accordo con i vigili urbani, da oggi fino a venerdì 5 marzo entrano in vigore alcune modifiche alla viabilità per le quali è stata collocata un’apposita segnaletica: via Ravenna e via Della Repubblica rimarranno chiuse al traffico, mentre in via 1° Maggio sarà istituito il doppio senso di circolazione.

Durante l’intervento potranno essere necessarie brevi e temporanee interruzioni del servizio per consentire la realizzazione dei collegamenti delle nuove tubazioni alle reti esistenti. Al ripristino del servizio potranno verificarsi alcune irregolarità temporanee nella fornitura dell’acqua (abbassamento della pressione, alterazione del colore), di cui resta comunque confermata la potabilità dal punto di vista chimico e batteriologico.

Si informa inoltre che Hera ha previsto il servizio gratuito di avviso via sms ai clienti interessati da interruzioni idriche programmate che aderiscono al servizio facendone richiesta. Chi volesse comunicare il proprio numero per attivare il servizio sms o cambiare i propri riferimenti, può farlo accedendo dal sito www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_acqua .

Hera assicura di contenere al minimo i tempi dei lavori e ricorda infine che in caso di urgenze (segnalazione guasti, rotture, emergenze) èattivo 24 ore su 24 il numero gratuito di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.