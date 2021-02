Finisce nel fosso col trattore: morto anziano a Cannuzzo

Oggi pomeriggio, lunedì 8 febbraio, purtroppo un anziano agricoltore è deceduto a Cannuzzo di Cervia rimanendo schiacciato sotto il suo trattore: dalle prime informazioni pare che il mezzo, per cause ancora al vaglio, si sia ribaltato sul ciglio di via Concezione, finendo nel fosso. Sul posto, anche i Vigili del Fuoco.