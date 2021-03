Cesena. Gianni Morandi si mostra al pubblico dall’ospedale Bufalini: “Sono stato molto fortunato”

Il celebre cantautore e musicista Gianni Morandi è al decimo giorno di degenza in ospedale al Bufalini di Cesena, in seguito a ferite rimediate alle mani e gambe essendosi ustionato mentre bruciava sterpaglie nel retro di casa. In un video postato sui suoi canali social, Gianni Morandi si mostra per la prima volta al pubblico, con le mani e le gambe fasciate, camminando lungo il corridoio dell’ospedale. Nel video, con in sottofondo la canzone di Jovanotti ‘Sono un ragazzo fortunato’, il cantante di Monghidoro ribadisce: “Sì, sono stato veramente fortunato”.

“Sono ricoverato al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena – scrive nel post che correda il video – un’eccellenza della nostra regione. La prima cosa che voglio fare è ringraziare tutta la straordinaria squadra che mi assiste quotidianamente, guidata dal primario dottor Davide Melandri. Con grande professionalità tutti mi stanno aiutando a superare questo momento così delicato e difficile, ora è tempo di cominciare a muoversi, questi sono i primi passi… Video di Anna”.