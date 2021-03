Sottopasso di via Canale Molinetto: negozianti e residenti preoccupati dai lavori, nasce un comitato e una petizione

Con la fine dei lavori al cavalca ferrovia Teodorico, si accorciano i tempi per la partenza di quelli del sottopasso di via Canale Molinetto, un progetto da 15 milioni di euro, divisi tra Rfi e Autorità Portuale, di cui si parla da vent’anni. Il progetto definitivo è ormai pronto ed è in corso la Conferenza dei Servizi: l’opera risolverebbe il problema del traffico bloccato dal frequente passaggio dei treni sulla linea Ravenna-Rimini e porterebbe più sicurezza nell’area. Nel corso degli anni, numerosi sono stati gli incidenti, anche mortali, causati dall’attraversamento dei binari.

Ma lascia aperti molti dubbi e preoccupazioni in chi vive e lavora nella zona, tanto da spingere i cittadini a dar vita ad un comitato di quartiere, il Rubicone-Molinetto-Cesarea,che come prima missione si è data quella di raccogliere firme per una petizione indirizzata al Comune. Chi fosse interessato a saperne di più e ad aderire al comitato può scrivere a sottopassocanalemolinetto@gmail.com.

Ne fanno attualmente parte 22 persone: la signora Elisabetta Forlivesi, titolare dell’agenzia immobiliare “Il Mattone” che dà su via Monfalcone, è stata indicata come presidente, mentre Giorgia Pasquini, titolare del salone da parrucchiera Nodus e Giovanni Livenotti, che gestisce un’attività di vendita di cialde per caffè, entrambi su via Canale Molinetto, sono i vice-presidenti.

“Sia chiaro – precisa subito Forlivesi -, la nostra posizione non è quella di un NO pregiudiziale al progetto, ne comprendiamo i benefici, ma vorremmo essere ascoltati e coinvolti per risolvere quelle che noi individuiamo come delle grosse criticità”.

Di cosa si tratti in definitiva è presto detto: “sia i negozianti che i residenti, ad esclusione di coloro che devono avere un risarcimento per l’occupazione occasionale delle loro proprietà durante il periodo dei lavori, non sono stati avvertiti da nessuno di quest’iniziativa, che comporterà dei lavori per un minimo di 25 mesi”.

Inoltre, “temiamo per la staticità dell’area, durante i lavori e non sappiamo come verrà trasformata la viabilità e gestiti i parcheggi, sia durante che dopo la fine dei lavori”, aggiunge Forlivesi.

Proprio su questi temi, sono state depositate osservazioni al progetto entro ottobre scorso.

“In questa zona – spiega Forlivesi –ci sono condomini anni ‘60, alcuni dei quali addirittura privi di vere e proprie fondazioni, con i fabbricati appoggiati su una soletta. Che cosa succederà con le enormi vibrazioni provocate dai lavori di scavo?”.

Per ora pare che alle osservazioni presentate tramite l’avvocato Aldo Guerrini di Ravenna, non ci sia stata alcuna risposta. “Non ci sentiamo affatto calcolati dai progetti del Comune, che riguardano il luogo in cui viviamo e svolgiamo le nostre attività economiche. Nemmeno le associazioni di categoria dei commercianti, Confesercenti e Ascom e i vari comitati di quartiere della zona sono stati informati”, prosegue la presidente del comitato.

I membri del comitato temono, durante l’esecuzione dei lavori per la quale la previsione è di oltre 2 anni, di perdere l’accesso ai parcheggi a bordo strada, senza sapere se verranno poi recuperati in futuro. Ma anche la riorganizzazione della viabilità a conclusione dei lavori è un’incognita.

“Chi ha delle attività commerciali sta già scappando – precisa Forlivesi -, i negozi che sono nel tratto tra via Rubicone e il passaggio a livello rimarrebbero in un “cunicolo” dove non lavoreranno mai più. Quelli che sono in affitto, disdicono e cercano altrove, ma anche chi, come me, è proprietario dei muri si sta muovendo. Ho già identificato un altro posto dove spostarmi durante i lavori, non è pensabile ricevere clienti in mezzo al rumore e alla polvere, considerato che davanti al mio negozio è stato identificato il deposito dei mezzi utilizzati per gli scavi”.

“Quando tutto sarà realizzato – continua Forlivesi – come diventerà la zona? Crediamo che verrà molto squalificata dai lavori, con una considerevole perdita di valore degli immobili. Cambierà la viabilità: è previsto che via Rubicone diventi a senso unico verso via Canale Molinetto, la circolazione in via Candiano, dove insiste l’altro passaggio a livello, sarà dirottata verso il sottopasso, lasciando il passaggio solo per bici e pedoni. Molto più traffico sarebbe costretto a passare da via Cesarea, che è una strada stretta e già congestionata, oppure su viale Santi Baldini. Sia dal punto di vista dell’inquinamento atmosferico, che da quello della viabilità sarebbe ingestibile!”.

La petizione lanciata, per la quale è già partita la raccolta delle firme, chiede di istituire due rotonde, per cercare di alleggerire la situazione del traffico, mantenendo via Rubicone a doppio senso ed evitare di dirottare le auto in vie strette come via Isonzo e Tagliamento. “Vorremmo trovare un compromesso che vada bene a tutti ma non riusciamo a farci ascoltare. L’unica via è quella della petizione”.