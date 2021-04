Iniziativa benefica di Emergency Ravenna e Villaggio Globale per la Giornata mondiale del commercio equo e solidale

La coop. soc. Villaggio Globale ed il Gruppo Volontari Emergency Ravenna si uniscono in occasione della Giornata mondiale del commercio equo e solidale che si terrà il 9 maggio, in un’iniziativa volta a sostenere i produttori del sud del mondo, dell’economia solidale italiana ed il progetto “Nessuno Escluso”, avviato da Emergency a livello nazionale, per la distribuzione gratuita di pacchi di alimenti e di beni di prima necessità alle persone che si ritrovano in difficoltà.

Come funziona? Fino al 28 aprile è possibile ordinare 3 diversi kit alimentari a scelta, al costo di 20 € ciascuno, di cui 15 € di prodotti per la propria tavola e 5 € di contributo per il progetto Emergency:

Kit Colazione: contiene Tè nero bopf, Caffè miscela classica, Frollini con gocce di cioccolato, Confettura di mango, Cioccolato latte e nocciole;

Kit Pranzo: contiene Fusilli, Passata di pomodoro, Riso basmati, Salsa al curry, Ceci lessati, Pepe nero in grani;

Kit Aperitivo: contiene Birra Weizen, Arachidi tostate e salate, Friselline all’olio evo, Paté di olive, Chips pomodoro e basilico.Gli ordini possono essere inviati via email a bdm.ricci@villaggioglobale.ra.it oppure via SMS/WhatsApp ai seguenti numeri: 391 755 5591 (Villaggio Globale) 339 472 8424 (Volontari Emergency) specificando nome, cognome, quantità e tipologia di kit desiderato e luogo scelto per il ritiro.

Il ritiro e il pagamento possono essere effettuati venerdì 7 maggio, dalle 17.00 alle 19.00 o sabato 8 maggio, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00 presso le botteghe della coop. soc. Villaggio Globale, in via Corrado Ricci 2 a Ravenna e in Corso Farini 84 a Russi, e presso Citt@Attiva, sede Emergency, in via Carducci, 14 a Ravenna.

Infine il 9 maggio, Giornata mondiale del commercio equo e solidale, Villaggio Globale ed Emergency invitano gli aderenti all’iniziativa a scattare una foto della propria tavola imbandita col kit scelto per colazione, pranzo, aperitivo, e a condividerla su facebook e/o instagram con l’hashtag #TUTTIATAVOLANessunoEscluso taggando anche Villaggio Globale ed Emergency per creare insieme una festa virtuale.

“L’iniziativa – spiegano dalle due realtà sociali – è volta a sostenere l’economia locale ravennate, il lavoro di tanti produttori in Italia e nel mondo e tutte quelle persone che, a causa dell’emergenza sanitaria dell’ultimo anno, stanno incontrando difficoltà economiche importanti: anziani soli, famiglie numerose, giovani precari, lavoratori di settori gravemente penalizzati, che non hanno accesso ad altri aiuti”.



Per maggiori informazioni:

Villaggio Globale coop. soc.

tel. 0544 38252

email: bdm.ricci@villaggioglobale.ra.it

Facebook: @VillaggioGlobaleRavenna

Instagram: @botteghe_villaggioglobale.

Volontari Emergency Ravenna

Tel. 339 472 8424

Email: ravenna@volontari.emergency.it

Facebook: @EmergencyRavenna

Instagram: @emergencyravenna.