Appuntamento con “Slow Food incontra ripensandoRAVENNA” giovedì 29 aprile

Giovedì 29 aprile è in programma un confronto sul progetto ripensandoRAVENNA, alleanza tra cinque associazioni di cittadini (Ecologia di Comunità/ Dis-Ordine/ RavennaFood / Slow Food Ravenna / Trail Romagna) nata per stimolare l’amministrazione comunale verso una città aperta, con al centro alcune tematiche sulle quali Slow Food è impegnato da tanti anni: il cibo, l’ambiente, l’economia, la pari dignità, un cento di cultura gastronomica, educazione alimentare, quartieri del cibo ed eventi.

L’appuntamento in streaming alle 18,30 e terminerà alle ore 19,00 / 19,10. Potrete collegarsi (e fare domande) https://www.facebook.com/slowfoodravenna . La diretta sarà inserita sulla piattaforma di Slow Food Salone del Gusto-Terra Madre e potrà essere vista non solo in tutta Italia ma anche in tutto il mondo https://terramadresalonedelgusto.com/evento/slow-food-incontra-ripensandoravenna/

Intervengono:

• Mauro Zanarini, Condotta Slow Food Ravenna

• Roberto Burdese Slow Food Italia

• Franco Chiarini, CheftoChefRavenna Food

• Marcello Landi, Associazione Dis-Ordine

• Giovanni Trabalza, Trail Romagna

condurrà Cristiano Amato della Condotta Slow Food Ravenna

“Nei prossimi anni ci aspettano grandi sfide dove il cibo sarà sempre più centrale – sottolineano Mauro Zanarini ed Ermanno Spina Responsabili Slow Food del progetto ripensandoRAVENNA – . Una sfida che richiede un vero e proprio cambio di modello che guardi al cibo come “bene comune”, da garantire e salvaguardare con azioni “dal campo alla tavola”. Con questa crisi abbiamo l’opportunità di ripensare un’economia di relazioni e mettere in pratica un diverso approccio con al centro la piccola distribuzione territoriale locale. Non solo va difesa e tutelata ma può essere propositiva rispetto alla nostra vita quotidiana e rispetto a quello che è un elemento distintivo del sistema paese: i piccoli borghi ed i quartieri possono riprendere con forza quella dimensione che rischiava di scomparire e che il virus ha fatto ri-emergere”.

“Questa pandemia ci fa riflettere sul futuro che vogliamo per la nostra città, una città da ripensare, un piano di mobilità sostenibile anche verso il nostro mare e le nostre zone vallive, ampi spazi verdi e sicuri per tutti clienti e gestori, soste e percorsi pedonali, aumento delle ciclabili in sicurezza, più dehors e spazi cittadini dedicati alle persone e i bambini. Ai ristoranti va la nostra richiesta di un’identità, una cucina che mette al centro il gusto e gli ingredienti, una materia prima scelta e valorizzata, una cucina equilibrata e sempre riconoscibile, una cucina che non può ignorare il contesto nel quale opera, non solo buona ma che ci racconta di luoghi e persone” proseguono Zanarini ed Spina.

” Auspichiamo un ritorno ad abitudini diverse, un ritorno alle ricette semplici, casalinghe anche con innovazione, ma con una cultura del cibo buono, pulito, giusto e sano per tutti. Un “buon” pranzo è il farmaco che migliora l’umore e fa star bene, festa quotidiana legata alla qualità non alla quantità – proseguono -. Il cibo e l’ambiente subiscono più di ogni altro elemento la crisi climatica, nulla impatta sull’ambiente come ciò che mangiamo: la produzione agroalimentare è connessa con il paesaggio, con le emissioni, con la salute. Tutti possiamo fare la nostra parte: le scelte consapevoli a tavola producono il cambiamento e maggiore felicità collettiva, cambiare modelli economici superati e dannosi per la terra, il ritorno all’agricoltura è il futuro…ed è anche moderno”.